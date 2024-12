Schneider Electric ha contribuito al restauro della Cattedrale di Notre Dame

• L’azienda ha donato tecnologie allo stato dell’arte per la gestione dell’energia e per la sicurezza dell’edificio, trovando soluzioni ingegnose per adattarsi alle complessità logistiche e ai limiti imposti dalle caratteristiche di un monumento dalla storia plurisecolare

Parigi / Bergamo, 13 dicembre 2024 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha contribuito in forma di donazione al restauro della Cattedrale di Notre Dame a Parigi.

I vecchi sistemi elettrici erano stati resi inutilizzabili dall’incendio e senza elettricità sarebbe stato impossibile riaprire la Cattedrale. La nuova infrastruttura assicura la distribuzione dell’energia e la protegge, utilizzando soluzioni innovative e tecnologie avanzate che ottimizzano la gestione del consumo di elettricità, e aiutano a garantire la sicurezza dell’edificio.

Le soluzioni fornite portano in una cattedrale che è tra le massime espressioni dell’arte medievale, sito UNESCO dal 1991, le tecnologie del ventunesimo secolo.

L'incendio che ha danneggiato gravemente la cattedrale il 15 aprile 2019 ha generato un’incredibile ondata di solidarietà, di cui Schneider Electric ha voluto far parte. “E’ naturale per Schneider Electric sostenere attività di questo tipo in siti prestigiosi e simbolici, come avevamo fatto in passato per il teatro nazionale della Comédie Française e per la stazione Antartica” commenta Gilles Vermot Desroches, Direttore CSR e Affari Istituzionali di Schneider Electric

Il Gruppo ha donato tutte le apparecchiature necessarie a fornire energia al sito (celle in alta tensione, trasformatore, quadri elettrici, componentistica ecc.) e per la sua sicurezza e gli strumenti per la gestione tecnica dell’edificio, con sistemi che permettono di monitorare il funzionamento della rete elettrica e controllare il consumo energetico (sensori, controllori, sistemi di controllo ecc).

Soluzioni avanzate per la protezione da incendi

Il team di progettazione ha scelto di adottare soluzioni di sicurezza antincendio avanzate, installando componenti aggiuntivi per la prevenzione e protezione dagli incendi (Acti9 AFDD) e sensori di rilevazione del surriscaldamento dei cavi (HeatTag) in tutti gli armadi elettrici. Queste due soluzioni innovative garantiscono l’appropriato funzionamento della struttura con un monitoraggio continuo e inviano allarmi in caso di qualsiasi variazione, anche prima che un problema si verifichi.

Infine, Schneider Electric si occupa di alcune attività di manutenzione delle apparecchiature di distribuzione elettrica, ha fornito parte delle attività di progettazione e di studi, di parte del commissioning e della programmazione dei sistemi installati e della formazione degli utenti che se ne serviranno.

Un impegno condiviso con ingegno e competenza

Il team di lavoro assegnato al progetto ha dovuto affrontare un gran numero di difficoltà tecniche, risolte con ingegno e competenza.

Ad esempio, all’inizio di quest’anno, si doveva consegnare e installare il trasformatore connesso TRIHAL, un elemento chiave per l’erogazione dell’energia nella cattedrale. Il blocco da 3,2 tonnellate è stato trasportato sul posto con un camion, sollevato in alto al di sopra dell’area di cantiere e poi posato utilizzando una gru nel seminterrato del presbiterio della Cattedrale. È stato necessario condurre uno studio specifico per le operazioni di sollevamento.

Installare una sottostazione elettrica ad alto voltaggio in uno spazio sotterraneo con soffitti a volta, che presenta rilevanti limitazioni di spazio e di accesso, è stata un’altra sfida vinta con un attento supporto e l’impiego di componenti su misura.

“Questo è un progetto la cui logistica è stata piuttosto difficile e ha richiesto un’eccellente capacità di coordinamento con le altre realtà all’opera nel sito” ha commentato Cédric Larcher, Regional Manager dell’Electrical Distribution Application Center di Schneider Electric France, che è responsabile della gestione, del monitoraggio e delle prestazioni.

Circa 60 dipendenti di Schneider Electric (dagli operai ai progettisti della rete) hanno dato il loro contributo nel quadro di un programma di trasferimento delle competenze. Il sostegno offerto da Schneider ha incluso anche la formazione di aziende partner impegnate nel sito.

Per ulteriori informazioni: visitare la pagina web dedicata.

