Schneider Electric partner per l’elettrificazione e la digitalizzazione di Loccioni

Stezzano (BG), 21 marzo 2025 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione industriale, è un partner per l’elettrificazione e per la digitalizzazione di Loccioni, impresa marchigiana che produce e realizza sistemi di misura e controllo qualità.

Fondata nel 1968 dal giovanissimo Enrico, contadino-elettricista, e sviluppata con la moglie Graziella, Loccioni oggi lavora con grandi industrie mondiali per il miglioramento della qualità della sicurezza e della sostenibilità di processi e prodotti, dall’automotive all’elettrodomestico, dall’energia al medicale, dall’aerospazio all’agroalimentare. La missione è il benessere delle persone e del pianeta e gli ambiti di intervento sono la mobilità, l’energia, la salute e l’ambiente.

Schneider Electric e Loccioni collaborano da 15 anni, con una partnership tecnologica e di competenze che lega due realtà accomunate da una visione condivisa di crescita sostenibile, basata sui due pilastri della digitalizzazione e dell’elettrificazione.

Era il 2010, infatti, quando Schneider Electric è stata scelta da Loccioni per supportare con le sue tecnologie per la distribuzione elettrica e per la gestione di edificio, la costruzione del LEAF Lab, un nuovo laboratorio di 6000 mq progettato per essere in classe A+ e cervello della micro-grid dell’impresa.

Oggi la Leaf Community, così è chiamato il campus Loccioni con 6 laboratori e alcune foresterie sulle due sponde del fiume Esino - è completamente elettrificata e alimentata da energia rinnovabile prodotta in loco da quattro micro-centrali idroelettriche (per un totale di 174 kW) e da 14 impianti fotovoltaici a tetto (più di 1,8 MW) che garantiscono addirittura l’autosufficienza in alcuni periodi dell’anno

Schneider è poi stata al fianco di Loccioni in numerosi altri progetti: dal revamping dei Lab 1 e 2, edifici storici dell’impresa, alla realizzazione dei nuovi Lab 5 e 6; l’azienda ha, inoltre, fornito anche infrastrutture fisiche per i due data center del cliente.

Il cuore delle soluzioni tecnologiche realizzate da Schneider Electric per Loccioni è la piattaforma di gestione degli edifici EcoStruxure Building Operation , alimentata dai dati provenienti dai vari sistemi building, dai componenti di distribuzione elettrica e in grado di operare in sinergia con il sistema di gestione dell’energia sviluppato internamente da Loccioni.

La scalabilità e l’apertura di EcoStruxure Building Operations hanno permesso di portare sotto un’unica interfaccia anche altri edifici e strutture della Leaf Community che è un laboratorio a cielo aperto per la decarbonizzazione, dove la comunità di lavoro abita, lavora, si sposta e studia a impatto zero.

Tutto questo complesso insieme è monitorato da una control room centralizzata, che offre – grazie a una interfaccia di immediata fruibilità – l’immagine concreta di una impresa completamente digitalizzata, del tutto elettrificata senza uso di fonti fossili fin dal 2018 e capace di auto-sostenere tutta la sua attività off-grid per ben sei mesi l’anno.

Soluzioni per una mobilità elettrica sostenibile e smart

In ogni momento della loro collaborazione, Schneider e Loccioni hanno avuto l’obiettivo di creare insieme risposte innovative e sostenibili: non fa eccezione l’ultimo, importante passaggio che ha fatto di Loccioni la prima impresa italiana ad installare la colonnina di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici EVlink Pro DC di Schneider Electric.

Questa soluzione offre una potenza di 150 KW per consentire una ricarica completa in appena mezz’ora; la sua introduzione si aggiunge all’infrastruttura di ricarica tradizionale – con colonnine EVlink Pro AC di Schneider – che nel 2025 arriverà ad avere circa 40 punti di erogazione.

La potenza “non è nulla senza controllo”, come diceva un noto slogan: per questo motivo Schneider non solo fornisce a Loccioni l’infrastruttura di media e bassa tensione smart ma anche un sofisticato software di gestione, EcoStruxure EV Charging Expert , che ha il compito di offrire strumenti di gestione da remoto delle colonnine e, soprattutto, di interfacciarsi con il sistema di distribuzione elettrica per orchestrare la potenza assorbita in funzione della disponibilità di energia e della domanda proveniente da edifici e attività produttive di Loccioni.

EV Charging Expert, inoltre, consente di scegliere se alimentare la ricarica di veicoli elettrici esclusivamente con l’energia rinnovabile prodotta in loco o se attingere anche all’energia erogata dalla rete. Anche le colonnine sono interconnesse, per essere visibili alla piattaforma di gestione building EcoStruxure Building Operations, consentendo agli operatori di utilizzare uno strumento unificato.

Un futuro condiviso

“Se il secolo XX è stato l’epoca della carbonizzazione, in cui abbiamo sviluppato le nostre economie e il nostro benessere attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti fossili, il secolo che stiamo vivendo sarà quello della decarbonizzazione: valore, innovazione, lavoro e benessere arrivano dalle entusiasmanti opportunità della transizione energetica” afferma Enrico Loccioni.

Giancarlo Terzi, Vice President, Home & Distribution – Power Product di Schneider Electric, aggiunge: "Comprendere le sfide dei nostri clienti e cogliere le opportunità per supportarli è essenziale per guidare le nostre scelte. Schneider Electric continua a guidare la nuova era dell'energia, aiutando le imprese a rispettare le normative europee, accelerare l'elettrificazione e promuovere la sostenibilità."

La partnership tra Schneider Electric e Loccioni rappresenta un esempio virtuoso di come tecnologia e visione possano convergere per creare un modello di comunità sostenibile. Schneider Electric si conferma un partner strategico per la transizione energetica, capace di supportare le visioni pioneristiche come quella di Loccioni, grazie a soluzioni scalabili e aperte che permettono di affrontare le sfide globali della sostenibilità.

