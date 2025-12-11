Sconti di Natale: Tineco rende la pulizia smart più accessibile che mai

Milano, 11 dicembre 2025 – Tineco celebra il periodo natalizio con una serie di offerte imperdibili su Amazon. Fino al 21 dicembre sarà possibile acquistare alcuni dei prodotti più innovativi del marchio a prezzi eccezionali, con sconti fino al 33%. Una selezione pensata per chi desidera regalare, o regalarsi, soluzioni intelligenti che semplificano la quotidianità e rendono la pulizia domestica più efficiente, intuitiva e piacevole.

Le offerte natalizie Tineco nel dettaglio:

FLOOR ONE S7 Stretch Steam

La lavapavimenti pensata per chi vuole una pulizia igienizzante configurabile secondo le proprie esigenze. La tecnologia HyperSteam porta la temperatura del vapore fino a 160°C, eliminando germi e batteri, mentre la struttura orientabile a 180° permette di spingersi senza sforzo nei punti più difficilmente raggiungibili, come l’area sotto i mobili. La potenza di aspirazione di 22.000 Pa, unita al sistema DualBlock Anti-Tangle che evita l’aggrovigliamento di peli e capelli, assicura risultati impeccabili in qualsiasi tipo di ambiente.

Prezzo di listino: €699 – Prezzo promozionale: €539

Periodo: 8 – 21 dicembre

Link per l’acquisto

FLOOR ONE S9 Artist

Una lavapavimenti che non si limita alle funzioni di aspirazione e lavaggio dei pavimenti: si distingue anche come elemento di design grazie al profilo ultrasottile da 12,85 cm, alle forme eleganti e ai dettagli che richiamano l’aurora boreale. Il sistema HyperStretch consente al corpo macchina di appiattirsi completamente per raggiungere zone difficili da trattare, mentre la tecnologia SmoothDrive agevola movimenti continui e fluidi a 360°.

Prezzo di listino: €749 – Prezzo promozionale: €499

Periodo: 15 – 21 dicembre

Link per l’acquisto

PURE ONE S70

La scelta ideale per chi desidera un aspirapolvere senza fili capace di affrontare ogni superficie senza limitazioni. La batteria offre fino a 95 minuti di autonomia, mentre il sistema di filtrazione a 6 stadi e la spazzola avanzata 3DSense Pro, progettata per l'identificazione in tempo reale del tipo di pavimento e del grado di sporco sul terreno, lo rendono una soluzione versatile per ambienti estesi. Le tecnologie DustSense, EdgeSense e LightSense permettono di gestire automaticamente la potenza, aumentare l’efficacia lungo i bordi e rendere visibili particelle sottilissime fino a 0,02 mm.

Prezzo di listino: €499 – Prezzo promozionale: €369

Periodo: 15 – 21 dicembre

Link per l’acquisto

CARPET ONE Cruiser

È il dispositivo pensato per riportare tappeti e moquette al loro splendore iniziale. Il lavatappeti eroga fino a 130 W di potenza aspirante, dispone di tre modalità di velocità, di un sistema di asciugatura rapida a 75°C e dell’autopulizia FlashDry, elementi che insieme garantiscono praticità, igiene e una sensazione di freschezza. I sensori iLoop permettono inoltre di adattare automaticamente acqua e potenza in base allo sporco rilevato, così da ottenere una pulizia intensa in qualunque situazione. In pochi minuti i tessuti risultano puliti, igienizzati, asciutti e immediatamente utilizzabili.

Prezzo di listino: €699 – Prezzo promozionale: €499

Periodo: 8 – 21 dicembre

Link per l’acquisto

Inserendo il codice TINXMAS25 su Amazon è inoltre possibile ottenere un ulteriore sconto del 6%!

Con queste offerte, Tineco conferma il proprio impegno nell’offrire soluzioni smart e accessibili, trasformando la cura della casa in un’esperienza più semplice, performante e piacevole. Un’occasione da non perdere per vivere un Natale all’insegna dell’innovazione e della comodità.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio del suo primo aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 23 milioni e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

