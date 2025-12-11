circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Sconti di Natale: Tineco rende la pulizia smart più accessibile che mai

Sconti di Natale: Tineco rende la pulizia smart più accessibile che mai
11 dicembre 2025 | 10.47
LETTURA: 3 minuti

Milano, 11 dicembre 2025Tineco celebra il periodo natalizio con una serie di offerte imperdibili su Amazon. Fino al 21 dicembre sarà possibile acquistare alcuni dei prodotti più innovativi del marchio a prezzi eccezionali, con sconti fino al 33%. Una selezione pensata per chi desidera regalare, o regalarsi, soluzioni intelligenti che semplificano la quotidianità e rendono la pulizia domestica più efficiente, intuitiva e piacevole.

Le offerte natalizie Tineco nel dettaglio:

FLOOR ONE S7 Stretch Steam

La lavapavimenti pensata per chi vuole una pulizia igienizzante configurabile secondo le proprie esigenze. La tecnologia HyperSteam porta la temperatura del vapore fino a 160°C, eliminando germi e batteri, mentre la struttura orientabile a 180° permette di spingersi senza sforzo nei punti più difficilmente raggiungibili, come l’area sotto i mobili. La potenza di aspirazione di 22.000 Pa, unita al sistema DualBlock Anti-Tangle che evita l’aggrovigliamento di peli e capelli, assicura risultati impeccabili in qualsiasi tipo di ambiente.

Prezzo di listino: €699 – Prezzo promozionale: €539

Periodo: 8 – 21 dicembre

Link per l’acquisto

FLOOR ONE S9 Artist

Una lavapavimenti che non si limita alle funzioni di aspirazione e lavaggio dei pavimenti: si distingue anche come elemento di design grazie al profilo ultrasottile da 12,85 cm, alle forme eleganti e ai dettagli che richiamano l’aurora boreale. Il sistema HyperStretch consente al corpo macchina di appiattirsi completamente per raggiungere zone difficili da trattare, mentre la tecnologia SmoothDrive agevola movimenti continui e fluidi a 360°.

Prezzo di listino: €749 – Prezzo promozionale: €499

Periodo: 15 – 21 dicembre

Link per l’acquisto

PURE ONE S70

La scelta ideale per chi desidera un aspirapolvere senza fili capace di affrontare ogni superficie senza limitazioni. La batteria offre fino a 95 minuti di autonomia, mentre il sistema di filtrazione a 6 stadi e la spazzola avanzata 3DSense Pro, progettata per l'identificazione in tempo reale del tipo di pavimento e del grado di sporco sul terreno, lo rendono una soluzione versatile per ambienti estesi. Le tecnologie DustSense, EdgeSense e LightSense permettono di gestire automaticamente la potenza, aumentare l’efficacia lungo i bordi e rendere visibili particelle sottilissime fino a 0,02 mm.

Prezzo di listino: €499 – Prezzo promozionale: €369

Periodo: 15 – 21 dicembre

Link per l’acquisto

CARPET ONE Cruiser

È il dispositivo pensato per riportare tappeti e moquette al loro splendore iniziale. Il lavatappeti eroga fino a 130 W di potenza aspirante, dispone di tre modalità di velocità, di un sistema di asciugatura rapida a 75°C e dell’autopulizia FlashDry, elementi che insieme garantiscono praticità, igiene e una sensazione di freschezza. I sensori iLoop permettono inoltre di adattare automaticamente acqua e potenza in base allo sporco rilevato, così da ottenere una pulizia intensa in qualunque situazione. In pochi minuti i tessuti risultano puliti, igienizzati, asciutti e immediatamente utilizzabili.

Prezzo di listino: €699 – Prezzo promozionale: €499

Periodo: 8 – 21 dicembre

Link per l’acquisto

Inserendo il codice TINXMAS25 su Amazon è inoltre possibile ottenere un ulteriore sconto del 6%!

Con queste offerte, Tineco conferma il proprio impegno nell’offrire soluzioni smart e accessibili, trasformando la cura della casa in un’esperienza più semplice, performante e piacevole. Un’occasione da non perdere per vivere un Natale all’insegna dell’innovazione e della comodità.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio del suo primo aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 23 milioni e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

Contatti:
Immediapress
Contatti
Team Lewis, ufficio stampa Tineco
Marta Galletti / Michela Loviglio / Lorenzo Borghi
tinecoit@teamlewis.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sconti di Natale Pulizia smart Aspirapolvere intelligente
Vedi anche
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza