Secondo Summit Annuale “Comunicare l’Abitare”

Un incontro strategico tra innovazione, sostenibilità e comunicazione nel settore immobiliare

Roma, 17 ottobre 2024 - Dopo il grande successo della prima edizione, Casa Radio, annuncia con orgoglio la seconda edizione del Summit Annuale “Comunicare l’Abitare”. L’evento si terrà il 31 ottobre 2024 presso il prestigioso Teatro Il Parioli - Costanzo di Roma, un nuovo spazio di confronto e riflessione per i protagonisti del mondo dell’abitare e dell’immobiliare.

L’obiettivo principale del Summit è quello di riunire figure chiave del settore immobiliare, della comunicazione e della sostenibilità per discutere su come la trasformazione digitale, l’innovazione e l’ecosostenibilità stiano modificando non solo il modo di abitare ma anche le relative forme di comunicazione.

Un evento imperdibile per professionisti del settore, giornalisti, accademici e stakeholder che vogliono essere protagonisti del cambiamento.

Il summit si articola in un programma ricco di interventi, con un formato TED talks, e grazie al confronto tra esperti di comunicazione, real estate, associazioni di categoria ed esperti di nuove tecnologie, sarà possibile affrontare temi cruciali e fornire nuove chiavi di lettura per il futuro dell’abitare.

L’evento si aprirà con la consueta presentazione dei risultati del sondaggio sulla “Comunicazione dell’Abitare” realizzato da Casa Radio, e nella giornata si alterneranno alcuni dei protagonisti principali provenienti da diverse realtà del mondo associativo e dell’industria dell’immobiliare, tra cui: Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Gian Battista Baccarini (FIAIP), Ania Lopez (WFEO), Angelo Deiana (Confassociazioni), Bruno Vettore (BV Invest), Massimo Cerri (Ordine degli Ingegneri di Roma), Fabrizio Capaccioli (GBC Italia), Luca Berardo (Sercomated) e Federico Neri (Deloitte).

Uno dei momenti salienti dell’evento sarà la presentazione dei risultati del sondaggio condotto da Casa Radio nel 2024, che ha coinvolto oltre 500 intervistati tra professionisti del settore immobiliare e pubblico generalista. Tra le domande proposte il sondaggio ha rivelato che oltre il 65% degli intervistati considera, che i seguenti argomenti dovrebbero trovare maggiore spazio sulla stampa di settore: sostenibilità ed edilizia green, le nuove tecnologie abitative e gli aggiornamenti normativi, inoltre partecipanti hanno dimostrato una crescente attenzione verso la salubrità degli ambienti domestici, infatti al quesito “Quali aspetti della salute ritieni siano più influenzati dalla comunicazione sull’abitare?” oltre il 40% ha dichiarato di essere sensibile a temi che riguardano la qualità dell’aria interna e la scelta di materiali eco-compatibili.

La giornata si concluderà con la presentazione del Premio “Comunicare l’Abitare” alle ore 13:00 con la presenza dei tre protagonisti romani della fortuna trasmissione televisiva “Casa a Prima Vista”, Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer.

“La seconda edizione del Summit nasce dalla necessità di creare un dialogo sempre più forte tra chi genera contenuti e chi opera nel filiera dell’abitare. I temi che tratteremo quest’anno sono cruciali per il futuro del settore: la comunicazione sostenibile, l’intelligenza artificiale, la salubrità degli spazi abitativi e l’innovazione nel real estate. Solo con una comunicazione efficace e consapevole possiamo affrontare le sfide dell’abitare moderno” - afferma Paolo Leccese, editore di Casa Radio.

Secondo Bruno Vettore (Chairman & Founder BV INVEST) “Questo evento rappresenta un'importante opportunità per affrontare temi cruciali, come il rapporto tra abitare e comunicazione, e per contribuire a una discussione informata e senza allarmismi.”

“Sono profondamente convinto che una comunicazione chiara e trasparente sia essenziale per il successo in ogni campo, e questo evento rappresenta un'opportunità preziosa per esplorare il rapporto tra abitare e comunicazione in modo costruttivo e informato.” dice Federico Neri (Partner | AI & Data @ Deloitte | Deloitte AI Institute).

Il Summit Annuale “Comunicare l’Abitare” è un’occasione unica per approfondire la comprensione delle tendenze che stanno plasmando il settore immobiliare e per partecipare attivamente alla costruzione del futuro dell’abitare.

Informazioni pratiche

L’evento si terrà il 31 ottobre 2024 presso il Teatro Il Parioli - Costanzo, in Roma. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione attraverso il sito www.comunicarelabitare.com o inviando una mail a info@casaradio.it.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare l’Ufficio Stampa di Casa Radio ai seguenti recapiti:

BRICKS ADVISING AND CONSULTING

Tel. +39 06 21701498

Email: ufficiostampa@casaradio.it