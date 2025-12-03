Secondo una nuova ricerca di DeepL, il 69% dei dirigenti prevede che nel 2026 gli agenti IA cambieranno radicalmente il modo di lavorare delle aziende

NEW YORK, 3 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- È arrivata l'era degli agenti IA. Secondo un nuovo studio di DeepL, leader globale nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, il 2026 segnerà una svolta decisiva, con il passaggio dalla sperimentazione in ambito IA all'automazione intelligente. La maggior parte dei dirigenti aziendali di tutto il mondo (il 69%) prevede che l'anno prossimo l'IA agentica rivoluzionerà il loro modo di operare.

La ricerca, condotta su un campione di 5000 dirigenti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, ha evidenziato che le aziende si stanno preparando a un'adozione su larga scala degli agenti IA autonomi per gestire il lavoro qualificato, aumentare la produttività e ridefinire le strutture della forza lavoro. Si prospetta con ogni probabilità il cambiamento operativo più importante nel mondo aziendale dopo l'avvento del cloud.

"Gli agenti IA non sono più una tecnologia sperimentale: sono una realtà imprescindibile" afferma Jarek Kutylowski, CEO e fondatore di DeepL. "La fase successiva sarà integrarli con efficacia nel nostro modo di lavorare. Nel 2026, grazie agli agenti IA, si potrà dire addio a tutti quei fastidiosi passaggi continui da un sistema all'altro e agli incarichi ripetitivi, e chi lavora potrà concentrarsi su quello che fa davvero crescere le aziende".

Gli agenti IA saranno la prossima innovazione dirompente nel mondo aziendale

Dopo i primi progetti pilota e casi d'uso limitati, gli agenti IA stanno entrando nei processi aziendali.

L'IA è il principale motore di crescita per le aziende globali

Al di là degli agenti, l'IA nel suo complesso viene ritenuta il motore principale della crescita aziendale per il 2026.

L'IA linguistica e la traduzione vocale sono passati da semplici strumenti a una vera e propria infrastruttura

La ricerca di DeepL mostra anche come l'IA linguistica e la traduzione vocale stiano diventando elementi fondamentali dell'infrastruttura aziendale.

Nel frattempo, la traduzione vocale sta passando da un optional a un must.

"La traduzione vocale simultanea è il prossimo passo nella comunicazione globale", dichiara Kutylowski. "Quando le persone possono esprimersi in modo naturale e vengono comprese appieno, la collaborazione accelera".

Questi dati possono aiutare i leader aziendali globali a cogliere gli sviluppi futuri nel campo dell'IA, mostrando come questi cambiamenti influenzeranno i vari settori, ridefiniranno le aspettative dei clienti e si rifletteranno sul panorama competitivo.

Per maggiori informazioni sulle previsioni dei dirigenti DeepL riguardo alle principali applicazioni dell'IA nei diversi settori, dalla tecnologia al marketing fino all'ambito legale, è possibile consultare il blogpost dedicato a questo link.

Metodologia

Questa ricerca è stata condotta da Censuswide per conto di DeepL, su un campione di dirigenti aziendali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia e Giappone. Il sondaggio si è svolto a settembre 2025. Censuswide rispetta e impiega membri della Market Research Society, che si basa sui principi ESOMAR.

Informazioni su DeepL

DeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e prodotti di IA, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jarek Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

