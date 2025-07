Seegene presenta STAgora™, la nuova piattaforma per l'analisi delle malattie infettive

SEOUL, Corea del Sud, 7 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di diagnostica molecolare (MDx), ha annunciato oggi il lancio di STAgora™, una piattaforma di nuova generazione per l'analisi delle malattie infettive. Concepita come sistema di intelligence per le malattie infettive, la piattaforma integra dati diagnostici con modelli statistici avanzati, con l'obiettivo di ridefinire il modo in cui il mondo rileva, monitora e risponde alle epidemie.

STAgora™ fornisce una visione globale e in tempo reale dell'andamento delle malattie infettive, su scala nazionale e continentale, basata su dati diagnostici effettivi. La piattaforma agevola i professionisti sanitari con report diagnostici immediati, dettagliati e strutturati, accompagnati da analisi statistiche in formati chiari e facilmente consultabili. Questi report sono accompagnati da dashboard personalizzabili e da sistemi di allerta in tempo reale, che facilitano un monitoraggio tempestivo ed efficace.

Oltre a monitorare i singoli casi, STAgora™ consente agli utenti di monitorare le epidemie in specifiche aree geografiche, sia a livello locale che internazionale. Questa funzionalità offre una visione in tempo reale sulla diffusione delle malattie, migliorando il monitoraggio della situazione e favorendo risposte sanitarie pubbliche tempestive e basate sui dati. Dotando le autorità sanitarie nazionali e internazionali di dati epidemiologici in tempo reale, la piattaforma è destinata a rafforzare il processo decisionale e a supportare lo sviluppo di strategie efficaci per contenere e mitigare focolai di malattie infettive su larga scala.

STAgora™ integra oltre 40 strumenti statistici avanzati che consentono l'individuazione precoce di modelli anomali di diffusione di specifici patogeni e la previsione delle tendenze stagionali e dei focolai emergenti. Tra gli strumenti figurano moduli per il monitoraggio delle singole infezioni, l'analisi delle coinfezioni basate sui sintomi e il calcolo in tempo reale delle variazioni del tasso di infezione. Queste funzionalità permettono di trasformare i dati in informazioni strategiche, fondamentali per pianificare interventi tempestivi ed efficaci.

A differenza dei tradizionali sistemi di monitoraggio delle epidemie basati su dati retrospettivi, STAgora™ esegue l'analisi dei risultati diagnostici in tempo reale, ottenuti tramite PCR. Ciò consente una visibilità immediata della diffusione dei patogeni e, tramite algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, la previsione di potenziali future epidemie.

"Ciò che rende STAgora™ davvero unica è la sua architettura avanzata, in grado di aggregare in tempo reale dati diagnostici provenienti da tutto il mondo in un'unica piattaforma di analisi" ha dichiarato Young-Seag Baeg, responsabile della pianificazione strategica di Seegene.

Integrata con la tecnologia proprietaria di PCR quantitativa sindromica sviluppata da Seegene, STAgora™ fornisce una visione estesa sia delle infezioni da singolo patogeno, sia delle coinfezioni causate da più agenti patogeni in simultanea. Questa panoramica diagnostica completa consente ai clinici di prendere decisioni più rapide, informate e mirate direttamente presso il letto del paziente.

"Durante la pandemia di COVID-19, abbiamo visto in prima persona quanto fosse fondamentale un'interpretazione accurata e tempestiva dei dati diagnostici per orientare le politiche di sanità pubblica e i risultati clinici", ha dichiarato Daniel Shin, Vicepresidente Esecutivo e Direttore Vendite e del Marketing globali di Seegene. "Ora che ci troviamo ad affrontare minacce sempre più complesse come la resistenza antimicrobica, le mutazioni virali e le coinfezioni, la capacità di ricavare informazioni fruibili dai dati diagnostici sta diventando un pilastro fondamentale dell'innovazione clinica e un elemento essenziale della sicurezza sanitaria globale".

Seegene presenterà ufficialmente STAgora™ al congresso annuale 2025 dell'Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM), che si terrà dal 27 al 31 luglio a Chicago (USA). Durante l'evento saranno illustrate le principali funzionalità della piattaforma, inclusa la sua integrazione con CURECA™, il sistema PCR completamente automatizzato e privo di operatore sviluppato di Seegene. L'ADLM 2025 rappresenterà inoltre un'importante occasione per l'azienda per avviare nuove collaborazioni e partnership strategiche globali con leader e clienti del settore sanitario.

Con il lancio di STAgora™, Seegene intende porre le basi per un sistema di difesa sanitaria globale più intelligente, rapido e interconnesso. Integrando diagnostica molecolare in tempo reale, analisi avanzate basate sull'intelligenza artificiale e la condivisione globale dei dati, STAgora™ rappresenta un passo strategico verso la creazione di un'infrastruttura di sanità pubblica capace di rispondere in modo proattivo alle minacce infettive emergenti. L'azienda concepisce la piattaforma come un elemento centrale del futuro ecosistema globale per il contrasto alle malattie infettive, segnando un'evoluzione significativa nella capacità di interpretazione diagnostica e nella preparazione alle emergenze sanitarie.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta più di 20 anni di esperienza dedicata in R&S, produzione e attività commerciali correlate alle tecnologie real-time PCR sindromiche. Questa competenza è apparsa particolarmente evidente durante la pandemia di COVID-19, quando Seegene ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 in più di 100 paesi in tutto il mondo. La tecnologia PCR sindromica di Seegene consente la rilevazione simultanea di 14 patogeni, che causano segni clinici e sintomi simili, in un unico tubo di reazione, fornendo informazioni quantitative per ciascun patogeno.

Informazioni su CURECA™

CURECA™ (Continuous, Unlimited, Random-access, Expandable, and Customizable Automation) è un sistema PCR completamente automatizzato e modulare, progettato per eliminare i processi manuali e consentire test diagnostici continui, in tempo reale. Si tratta di una piattaforma unificata in grado di operare ininterrottamente, 24 ore su 24, senza le necessità di intervento umano . La caratteristica principale del sistema è il CPS, il primo modulo di CURECA™, nonché il primo sistema di pretrattamento completamente automatizzato al mondo, capace di gestire un'ampia gamma di tipologie di campioni clinici, tra cui sangue, feci, espettorato e urine. Progettato per rispondere alle esigenze sia dei laboratori centralizzati che di quelli decentralizzati, CURECA offre un'automazione scalabile e un' implementazione flessibile, risultando particolarmente vantaggioso in contesti con risorse limitate in termini di spazio o personale.

