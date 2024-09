Sempre più coppie straniere scelgono l’Italia per vivere un matrimonio da sogno

Roma, 03/09/2024 - Sempre più stranieri scelgono l’Italia per sposarsi e vivere il giorno più importante della loro vita di coppia, la celebrazione del loro amore, in uno dei tanti bellissimi territori e location della nostra nazione. Una tendenza che sta aumentando di anno in anno, e sta iniziando anche a generare un indotto economico non indifferente nel nostro paese. D’altronde, è una realtà ormai documentata e testimoniata da tanti dati e ricerche.

Ma non solo, perché tanti esperti del settore sono convinti che questo trend continuerà ad aumentare nei prossimi anni.

Ma da dove provengono le coppie straniere che decidono di scegliere il belpaese per celebrare il loro matrimonio e vivere una giornata da sogno? Una ricerca condotta dal Centro Studi Turistici, ha evidenziato come il 31 per cento delle coppie straniere che vengono a sposarsi in Italia provengono dagli Stati Uniti. Un dato significativo, che testimonia ancora una volta quanto gli americani siano innamorati delle bellezze della nostra nazione. Il 52 per cento arriva invece da coppie in Europa, con Inghilterra e Regno Unito che dominano questa classifica con il 19 per cento e il 9 per cento.

Sono in aumento però il numero di coppie che provengono dal Nord Europa. In Norvegia ad esempio il bryllup i Italia , (in norvegese significa “matrimonio in Italia”), è un fenomeno sempre più diffuso. E sono difatti in costante aumento le coppie della nazione nordica che scelgono l’Italia per sposarsi.

Sempre più coppie straniere si sposano in Italia

Un report del Convention Bureau Italia ha calcolato come il fatturato del settore sia cresciuto del 34 per cento rispetto al 2022. I matrimoni tra persone straniere in Italia, sono aumentati di circa il 22 per cento rispetto allo scorso anno, con una spesa media di circa 59 mila euro per evento. E sempre il report, stima come nel 2024 assisteremo a un aumento delle celebrazioni per gli stranieri, che dovrebbe attestarsi intorno all’8 per cento.

Un altro dato interessante che emerge dal rapporto, riguarda il fatto che tante coppie straniere preferiscono celebrare il giorno della loro unione tra pochi intimi. Aumenta infatti il numero di micro-matrimoni e feste private con un massimo di dieci invitati. Molti oltretutto avvengono con la formula del “wedding week”, ovvero facendo prolungare i festeggiamenti per l’intero fine settimana.

E sempre più spesso si ricorre all’aiuto della figura del wedding planner.

D’altronde è anche normale che chi sceglie di sposarsi in Italia senza conoscere bene il territorio, tende molto di più ad affidarsi ad un esperto per l'organizzazione del matrimonio, in modo da non avere intoppi e preoccupazioni. Il desiderio infatti è di soggiornare nel nostro paese e vivere un giorno così speciale senza dover pensare a nulla, e delegando a figure specializzate lo stress organizzativo.

A chi affidarsi?

Kathrine Brenne è una delle wedding planner più conosciute per quanto riguarda il nord Europa e la Norvegia. È nata e cresciuta a pochi chilometri da Oslo, e ha iniziato il suo percorso professionale laureandosi in marketing e logistica alla Bi Norwegian Business School. Successivamente ha poi deciso di perfezionare i suoi studi recandosi in America e studiando alla Berkeley University of California di San Francisco. Fin dai suoi primi anni universitari, ha affiancato lo studio al lavoro presso Christiania Glassmagasin, uno dei negozi di lista nozze più conosciuti in Norvegia. Un’esperienza che la convince che è questo il settore in cui vuole lavorare e la porta a specializzarsi sempre di più nell'organizzazione di matrimoni.

Ed è questo il motivo per cui nel 2012 decide di trasferirsi in Italia. La donna infatti comprende che per molte coppie, è ancora più magico il pensiero di potersi sposare in un posto sconosciuto ma bellissimo, e capisce che l’Italia può rappresentare per molti suoi connazionali la meta ideale per celebrare il loro amore.

Kathrine Brenne: la scelta di diventare Wedding Planner in Italia

E così in pochi anni si forma come Wedding Planner realizzando il suo brand personale, Kathrinne Brenne Event and Wedding Planner, e si specializza nella celebrazione di matrimoni in Italia, offrendo ai suoi clienti la possibilità di scegliere tra diverse location sparse per il paese, ed essere affiancati in ogni passo, nell'organizzazione di un giorno così speciale.

Roma, lago di Como, Venezia Sicilia: sono tantissime le location bellissime tra cui scegliere per sposarsi in un luogo bellissimo e speciale.

La Toscana è in assoluto la regione più richiesta tra le coppie straniere. Ma anche tante regioni del Sud Italia stanno iniziando ad acquisire una quota di mercato sempre più rilevante, con la Puglia che sta iniziando a registrare numeri sempre più importanti.

Non ci sono dubbi sul fatto che il trend continuerà a crescere, c’è voglia di Italia in tutto il mondo, sposarsi nella Penisola sta diventando un ‘cult’. Un elemento distintivo che riconosce lo status non soltanto economico ma anche culturale della famiglia. Chi viene a sposarsi in Italia è perché ha radici italiane e si sposa in luoghi anche meno conosciuti, non solo nelle città più famose.

Contatti

Kathrine Brenne

Event & Wedding Planner

Tel +39 389 6085180

Email info@kathrinebrenne.com

Website: https://www.kathrinebrenne.no/