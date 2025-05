Serie A – Duello scudetto a distanza: su Sisal.it Inter e Napoli favorite con Lazio e Parma. Corsa Champions. La Roma avanti con il Milan, bene anche la Juventus

Roma, 16 maggio 2025 – 180 minuti di fuoco. È quello che ci aspetta per le ultime due giornate di un campionato che così aperto non si vedeva da anni, con il verdetto per lo scudetto e per l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions League, ancora tutti da decidere. In chiave scudetto, la rincorsa dell’Inter al Napoli passa per la sfida a San Siro con la Lazio, imbattuta da 7 giornate e in piena bagarre per il quarto posto. Entrambe le squadre non possono perdere punti ma, per gli esperti di Sisal, i nerazzurri sono nettamente favoriti, a 1,62, il blitz dei biancocelesti a San Siro – che manca dal 2019 – sale a 5,00, un pareggio, che non servirebbe a nessuna delle due, è a 4,00. Inzaghi dovrebbe tenere ancora a riposo Lautaro Martinez, ma al gol ci penserà Thuram, primo candidato a 2,50, con Taremi a supporto, a 2,75. Occhio a Chalanoglu, la Lazio è la squadra contro cui ha servito più assist in Serie A, 5, e a cui ha segnato 3 reti: a 2,90 l’ipotesi di un assist o un gol del turco nel match. Con Zaccagni squalificato, Baroni si affida di nuovo al tandem Castellanos – Dia, marcatori rispettivamente a 4,00 e 4,50.

Lo scudetto passa anche per Parma, con il Napoli che va al Tardini per restare in vetta ma con i ducali che, dopo aver perso lo scontro diretto con l’Empoli, hanno complicato la corsa salvezza e sono quindi determinati a non perdere. Il pronostico è nettamente dalla parte degli uomini di Conte, avanti a 1,50, molto difficile il successo casalingo, a 7,00, l’ipotesi pareggio è a 4,00. Dopo le reti con il Genoa, Lukaku, a 2,25, e Raspadori, a 2,50, potrebbero essere di nuovo protagonisti, mentre nel Parma ci sono Bonny e Pellegrino, entrambi a 4,50. Non solo scudetto, ad entusiasmare è anche la lotta per l’ultimo posto Champions disponibile, con la Roma in piena corsa che ospita il Milan, deluso dalla sconfitta in finale di Coppa Italia e deciso a centrare almeno il traguardo Europa League. I giallorossi sono i favoriti del match, a 2,30, vale 3,00 la vittoria dei rossoneri, con il pareggio a 3,50. C’è anche la Juventus chenon vuole farsi sfuggire il quarto posto, i bianconeri ospitano l’Udinese che non ha più nulla da chiedere al campionato, la squadra di Tudor è così ampiamente favorita, a 1,36 contro il 9,00 dei friulani e il 4,75 del pareggio. Da non perdere anche Fiorentina – Bologna, Italiano torna da ex fresco della vittoria della Coppa Italia e con il posto in Europa League assicurato. La viola invece, ha l’ultima chance per ottenere un piazzamento europeo e la sfida si preannuncia apertissima: rossoblù leggermente avanti a 2,70 con i padroni di casa a 2,80 e il pareggio a 3,10.

