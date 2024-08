Serie A – La storia favorisce l’Inter con l’Atalanta Vanoli, con il Toro, sfida il passato: tre punti a Venezia a 2,05 su Sisal.it

Roma, 29 agosto 2024 – L’Inter apre la terza giornata di Serie A nel primo big match dell’anno che mette di fronte i campioni d’Italia all’Atalanta. Il derby regionale, anche di natura cromatica, rappresenta già un piccolo bivio per entrambe in attesa di sapere l’esito degli altri scontri diretti di giornata ovvero Lazio-Milan e, soprattutto, Juventus-Roma. L’Inter, per gli esperti Sisal, parte favorita a 1,62 rispetto al 5,25 dell’Atalanta con il pareggio in quota a 4,00. Un divario netto dovuto alla storia recente della sfida avendo i ragazzi di Inzaghi una striscia aperta, tra campionato e Coppa Italia, di cinque successi consecutivi. Inoltre la Dea non espugna San Siro interista da 10 anni grazie alla doppietta di Jack Bonaventura che rese vana la rete di Maurito Icardi. Vista la propensione offensiva di entrambe, l’Over, a 1,60, si fa preferire all’Under, dato a 2,20. Si parlava del blitz bergamasco del 2014: lo stesso risultato esatto di 2-1 si gioca a 8,50 per i padroni di casa mentre pagherebbe 17 volte la posta per Retegui e compagni. In questa girandola di emozioni, e reti, non sono da escludere né un gol dalla panchina, a 2,00, né un Ribaltone, offerto a 6,50. Lautaro Martinez è ancora in forse per la sfida ma rimane il candidato principale, a 2,00, per entrare nel tabellino dei marcatori. Cercano una serata da protagonisti anche Marcus Thuram, a 2,50, e Mehdi Taremi, offerto a 2,75. Gasperini si affida a Mateo Retegui: il bomber della nazionale è dato a 4,00 per trovare la rete nella terza gara consecutiva.

Gara particolare attende invece Paolo Vanoli. Il tecnico varesino sfida, alla guida del Torino, il suo recente passato che si chiama Venezia. I granata, che hanno impressionato tutti per risultati e gioco nelle prime due giornate, partono favoriti, per gli esperti Sisal, a 2,05 contro il 3,60 dei lagunari mentre il pareggio è dato a 3,25. Ricci e compagni non devono però abbassare la guardia perché, nel nuovo millennio, hanno battuto il Venezia solo una volta, 19 anni fa in Serie B. il Torino vuole partire forte e vederlo segnare per primo è ipotesi offerta a 1,75 rispetto al 2,45 dei ragazzi di Di Francesco. L’intervento del VAR, a 3,50, non è da escludere al pari di un gol da fuori area che si gioca a 3,00. Duvan Zapata vuole indirizzare subito la gara nella giusta direzione: il capitano del Torino primo marcatore è in quota a 5,50. In cerca di gloria anche Che Adams, la cui seconda rete consecutiva è a 3,25. Il Venezia conta su Joel Pohjanpalo, anche lui in quota a 3,25 per siglare la prima rete in Serie A.

