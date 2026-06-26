Shanghai International Film & TV Market registra una partecipazione record a livello globale

SHANGHAI, 26 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Lo Shanghai International Film & TV Market, co-ospitato dal 28° Shanghai International Film Festival e dal 31° Shanghai TV Festival, si è concluso il 24 giugno presso lo Shanghai Exhibition Center. Il mercato integrato ha riunito professionisti dei settori cinematografico, televisivo e dell'audiovisivo online per migliorare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio industriale nell'ambito di lungometraggi, serie drammatiche, micro-drama, documentari, animazione e tecnologie audiovisive.

Quest'anno, la partecipazione a livello internazionale ha raggiunto un nuovo record. Il festival ha attirato circa 200 espositori, tra cui 75 provenienti dall'estero (da 15 tra Paesi e regioni), segnando un aumento del 50% anno su anno. Delegazioni ufficiali di Paesi come il Brasile, Russia, Corea del Sud e Spagna hanno gestito stand dedicati, mentre istituzioni di Paesi tra cui Giordania, Kazakistan, Georgia e Croazia hanno presentato politiche di settore e opportunità di cooperazione. Anche la Royal Film Commission della Giordania ha aderito alla Belt and Road Film Festival Alliance durante il festival, in tal modo, la rete è passata a 51 Paesi e 58 membri istituzionali. Gli acquirenti verificati provenivano da sei grandi regioni del mondo e comprendevano importanti gruppi multimediali, emittenti pubbliche e piattaforme di streaming regionali.

Il festival televisivo ha attribuito la stessa importanza a formati audiovisivi online emergenti. La sua prima edizione dello "Youth Creation Day" ha proposto workshop sulla creazione di contenuti tramite AIGC e sullo sviluppo di micro-drama, mentre forum dedicati hanno esplorato nuove vie per realizzare micro-drama di alta qualità nell'era dell'IA. Inoltre, il festival ha evidenziato l'impegno di Shanghai volto a sostenere lo sviluppo e l'espansione internazionale dell'industria dei micro-drama.

Gli aggiornamenti digitali hanno migliorato l'efficienza del business matchmaking. Un sistema di prenotazione di incontri online, lanciato di recente, ha consentito a espositori e acquirenti di organizzare in anticipo incontri individuali, con quasi 300 richieste di incontri transfrontalieri poco dopo il lancio.

Una vasta gamma di eventi di settore focalizzati sulle tecnologie emergenti e sui nuovi modelli di business nell'ambito delle industrie audiovisive. Il forum tecnologico AI BACKLOT ha analizzato la coproduzione transfrontaliera, i flussi di lavoro di produzione virtuale e la creazione di contenuti visivi basata sull'IA. Il padiglione dedicato alla promozione internazionale delle serie cinesi ha attirato molto interesse per i contenuti cinesi di breve durata, con piattaforme del Sud-est asiatico, India ed Europa che hanno preso in considerazione opportunità di licenza e distribuzione. Un workshop sulle tendenze a livello globale, svoltosi il 21 giugno, ha riunito produttori di Regno Unito, India e Malesia per confrontarsi sulla domanda estera di micro-drama cinesi e sui modelli di produzione emergenti basati sull'IA.

Chen Guo, Managing Director dello Shanghai International Film & TV Events Center, ha dichiarato che il festival è pensato per generare un "reciproco accrescimento di potere e responsabilità", offrendo piattaforme internazionali ai contenuti cinesi e ai giovani creativi e aprendo canali più ampi per una cooperazione e una condivisione delle risorse a livello globale.

In qualità di unico festival cinematografico cinese classificato nella categoria A e accreditato dalla FIAPF, quest'anno il SIFF ha registrato un numero record di 4.100 candidature provenienti da 125 tra Paesi e regioni, di cui l'82% in anteprima mondiale, evidenziando la crescente influenza di portata internazionale della manifestazione e il ruolo di Shanghai come centro nevralgico per la collaborazione nell'industria audiovisiva a livello globale.

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