Sharjah registra 7,3 miliardi di dollari in transazioni immobiliari nel primo semestre 2025, +48,1%

INVESTITORI DA 109 PAESI NEL PRIMO SEMESTRE – IN PRIMA LINEA INDIANI E SIRIANI

SHARJAH, EAU, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Le transazioni immobiliari nell'emirato di Sharjah hanno raggiunto i 7,3 miliardi di dollari nel primo semestre del 2025, con un incremento del 48,1% rispetto ai 4,9 miliardi dello stesso periodo del 2024, secondo il Dipartimento del Registro Immobiliare di Sharjah.

Il numero di operazioni ha superato quota 48.000, in crescita del 3,3% rispetto al 2024. Hanno partecipato investitori provenienti da 109 nazionalità, confermando l'attrattiva di Sharjah come destinazione globale, grazie alla varietà dell'offerta, infrastrutture avanzate e crescente fiducia degli investitori.

Gli investitori emiratini hanno guidato l'attività nazionale con 3,3 miliardi di dollari in transazioni. Gli investitori del Golfo hanno aggiunto 0,3 miliardi, portando il totale GCC a 3,6 miliardi.

L'India ha registrato un aumento, sfiorando il miliardo di dollari. Tra gli arabi, i siriani sono stati i maggiori investitori con 405 milioni, seguiti da Pakistan, Giordania, Iraq ed Egitto.

Regno Unito in testa tra gli europeiIl Regno Unito, al nono posto, ha guidato gli investitori europei con 123 milioni di dollari in transazioni, seguito da Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia, Italia, Ucraina, Grecia, Svizzera, Irlanda e Belgio. Stati Uniti, Canada e Australia hanno investito complessivamente 191 milioni di dollari.

Abdulaziz Al Shamsi, direttore generale del Dipartimento di registrazione immobiliare di Sharjah, ha attribuito il merito di questi risultati all'impegno del governo nella creazione di un quadro legislativo moderno.

"Gli attuali indicatori sono promettenti per un futuro prospero del settore immobiliare", ha dichiarato. "Lavoriamo per consolidare Sharjah come hub economico e immobiliare di riferimento, a livello regionale e globale".

La versione integrale disponibile al link.

Contatti Hussain Al MullaMedia Relations Executive – Sharjah Government Media Bureau+971563980067 Hussain.almulla@sgmb.ae

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sharjah-registra-7-3-miliardi-di-dollari-in-transazioni-immobiliari-nel-primo-semestre-2025--48-1-302520755.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.