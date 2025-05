Si conclude la finale globale della competizione Huawei ICT 2024-2025: l'IA favorisce la trasformazione dell'istruzione e la crescita professionale dei talenti ICT

SHENZHEN, Cina, 25 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Si è tenuta oggi a Shenzhen la cerimonia di chiusura e premiazione della finale globale della competizione Huawei ICT 2024-2025. Giunto alla nona edizione, quest'anno l'evento ha raggiunto dimensioni record, attirando oltre 210.000 studenti e docenti da più di 2.000 università in oltre 100 paesi e regioni. Dopo le competizioni nazionali e regionali, 179 squadre provenienti da 48 paesi e regioni geografiche si sono qualificate per la finale globale.

Attraverso un'intensa competizione su tre temi principali – Pratica, Innovazione e Programmazione – i massimi riconoscimenti sono stati assegnati a 18 team eccellenti provenienti da 9 paesi: Cina, Algeria, Brasile, Filippine, Marocco, Nigeria, Serbia, Tanzania e Singapore.

I vincitori del Gran Premio dell'Innovation Competition sono stati i team della Bulacan State University nelle Filippine, della Beijing University of Technology in Cina, della Facoltà di scienze tecniche Čačak dell'Università di Kragujevac in Serbia e della Facoltà di scienze e tecniche dell'Università Errachidia - Moulay Ismail in Marocco.

Nella Practice Competition – Network Track, i premi principali sono stati assegnati ai team dello Shenzhen Institute of Information Technology in Cina, dell'Instituto Federal do Tocantins in Brasile, della Federal University of Technology Minna in Nigeria e a un team congiunto del Dar es Salaam Institute of Technology, dell'Università di Dar es Salaam e dell'Università di Dodoma in Tanzania.

Nella Practice Competition – Cloud Track, i vincitori del Gran Premio sono stati i team provenienti da iACADEMY nelle Filippine, dall'Università di Batna 2 e dalla Higher National School of Computer Science di Algeri in Algeria, dalla Tianjin University of Technology and Education in Cina e dalla Singapore University of Social Sciences.

Nella Practice Competition – Computing Track, i premi principali sono stati assegnati ai team della Guilin University of Electronic Technology in Cina, della Federal University of Technology Minna in Nigeria, dell'University of Bejaia e della Higher National School of Computer Science SBA in Algeria e del Cebu Institute of Technology - University nelle Filippine.

Il primo premio del concorso di programmazione è stato assegnato a un team della Shenzhen Polytechnic University in Cina.

Per attestare contributi eccezionali che vanno oltre l'eccellenza tecnica, il concorso ha assegnato anche riconoscimenti speciali. Il "Women in Tech Award" è stato assegnato a quattro team composti esclusivamente da donne provenienti da Brasile, Arabia Saudita, Germania e Kenya. Il Green Development Award è stato assegnato a un team del Ghana. Il Most Valuable Instructor Award è stato conferito a 18 illustri istruttori provenienti da 10 paesi (Cina, Algeria, Bangladesh, Brasile, Egitto, Indonesia, Iraq, Nigeria, Ungheria e Turchia) per il loro contributo all'istruzione ICT.

Nel suo discorso di apertura, Ritchie Peng, direttore del dipartimento ICT Strategy & Business Development di Huawei, ha affermato: "Per raggiungere l'obiettivo di apprendere attraverso la competizione e ispirare l'innovazione attraverso la competizione, abbiamo sviluppato costantemente la strutturazione degli argomenti della competizione. La Practice Competition è in linea con la nostra visione di un Mondo intelligente 2030 e incoraggia gli studenti a padroneggiare il cloud computing, i big data e l'IA per promuovere il progresso sociale. L'Innovation Competition si concentra sullo sviluppo green e sull'inclusione digitale, motivando i partecipanti a risolvere sfide concrete in settori quali agricoltura, sanità e istruzione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Con l'accelerazione della trasformazione digitale a livello globale, continua a crescere la domanda di professionisti qualificati in settori quali l'IA, i big data e la cybersecurity. Tuttavia, la carenza di talenti in questi settori critici sta diventando sempre più evidente. Per aiutare ad affrontare questa sfida, la Huawei ICT Competition prevede diversi percorsi – Pratica, Innovazione e Programmazione – insieme a iniziative come la collaborazione tra industria e mondo universitario e lo sviluppo di programmi di studio personalizzati. Queste attività mirano a dotare gli studenti delle competenze richieste e a promuovere la prossima generazione di talenti tecnologici che si distingueranno in un mondo sempre più intelligente e digitale.

Durante la competizione di quest'anno, Huawei ha anche ospitato l'AI Accelerating Education Transformation Summit, in cui vari esperti hanno analizzato il ruolo fondamentale dell'IA nell'istruzione intelligente. Inoltre, Huawei ha annunciato ufficialmente la funzionalità IA della piattaforma intelligente Huawei ICT Academy, rendendola più semplice ed efficiente da usare per insegnanti e studenti. Ciò rappresenta un ulteriore passo avanti nel progresso della digitalizzazione dell'istruzione.

