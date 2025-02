Sirio Srl (San Zenone degli Ezzelini TV): componenti su misura ad alta precisione per i costruttori di macchinari industriali

Dalla progettazione alla realizzazione in tempi rapidi: l’azienda che produce componenti meccanici su misura per i produttori di macchinari, in particolare per il settore del packaging

Treviso, 20 febbraio 2025.Le industrie del packaging e della meccanica di precisione rappresentano un pilastro dell'eccellenza italiana, con aziende capaci di garantire prestazioni elevate grazie alla qualità dei loro componenti. In questo contesto, realtà come Sirio Srl si distinguono per la loro capacità di offrire soluzioni su misura, con rapidità, flessibilità e altissima qualità delle lavorazioni.

"Le aziende hanno spesso bisogno di un singolo pezzo o di una produzione minima, dove non conviene realizzare stampi dedicati. Ed è qui che interveniamo noi", spiega Luca Castellan, titolare di Sirio Srl. La forza dell'azienda sta nella possibilità di ricevere un disegno vettoriale via mail o direttamente in sede e trasformarlo in un prodotto finito in tempi ridotti, assicurando ai clienti risposte rapide e precise.

L’adattabilità alle richieste del mercato è uno degli elementi chiave del successo di Sirio Srl. La sua specializzazione nella produzione di componenti per macchinari industriali, in particolare per il settore del packaging, ha portato all’implementazione di tecnologie all’avanguardia. “Siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie per rispondere alle esigenze dei nostri clienti”, sottolinea Elia Castellan, altro titolare dell’azienda. Questo approccio consente di lavorare con materiali diversi, dall’alluminio all’acciaio, dal rame al bronzo, fino a diverse materie plastiche, con spessori variabili da 1 mm fino a 50 mm.

Questa versatilità è essenziale per soddisfare le esigenze delle aziende costruttrici di macchinari, che necessitano di componenti personalizzati in base a specifiche rigorose. Un macchinario destinato al packaging, ad esempio, può richiedere parti con proprietà di resistenza all'usura e alla corrosione, oltre a precisioni millimetriche per garantire la perfetta funzionalità del sistema.

Per garantire qualità e versatilità, Sirio Srl si avvale di un parco macchine avanzato. “Abbiamo sei macchine, di cui tre a taglio laser, uno in fibra di ultima generazione e un pantografo di grande precisione”, spiegano. Il taglio ad acqua, in particolare, permette di ottenere risultati impeccabili anche su materiali complessi, mantenendo intatte le caratteristiche strutturali del pezzo lavorato. Il taglio laser in fibra, invece, consente di operare con estrema velocità e precisione, garantendo una finitura impeccabile anche per produzioni di piccole serie.

Grazie alla combinazione di tecnologia, rapidità e flessibilità, Sirio Srl si conferma un partner strategico per i costruttori di macchinari industriali, rispondendo con efficienza e competenza alle richieste più esigenti. Un esempio concreto di come realtà come Sirio Srl portino un contributo determinante al successo delle aziende italiane, fornendo componenti di alta precisione che migliorano l’efficienza produttiva e la qualità dei macchinari, rafforzando così la competitività dell’intero settore.

Contatti: https://siriowaterjet.com/