SNAI – Champions League: Inter favorita col Liverpool. L’Atalanta cerca l’impresa col Chelsea: «1» di Palladino a 3,25

L’ultima giornata del 2025 si apre con le due squadre nerazzurre in campo: a San Siro comanda Chivu a 1,95. Mercoledì, Juventus facile col Pafos (1,16), il Napoli a 3,10 insegue il Benfica

Milano, 9 dicembre – L’Inter non deve farsi distrarre dal caso Salah. A San Siro, i nerazzurri, secondi in Champions League a 12 punti e con davanti solo l’Arsenal, vogliono proseguire la loro straordinaria stagione europea contro un’altra inglese, il Liverpool, arrivato in Italia senza il campione egiziano. Le quote Snai sono tutte orientate verso il segno «1», che si gioca a 1,95 e ha un’offerta che è quasi la metà rispetto agli altri due esiti, entrambi disponibili a 3,70. Una partita, quella tra l’Inter e i Reds, che promette tanti gol: almeno tre (Over) a 1,60, con l’Over a 2,15, e almeno uno per parte (Goal) a 1,53, con il No Goal a 2,35. Lautaro Martinez a 2,75 e Thuram a 3,00 si candidano per una rete, così come Bonny e Pio Esposito (3,25), dall’altra parte Isak a 3,00 è il pericolo principale.

Doppio incrocio Non solo Inter-Liverpool: l’altra sfida di stasera tra una squadra di Serie A e una di Premier League è quella tra Atalanta e Chelsea, che vede i Blues (allenati dall’italiano Enzo Maresca) in pole a 2,15. I nerazzurri di Palladino, però, sembrano avere chance, con la vittoria a 3,25 e il pareggio a 3,55 che sarebbe comunque un buon risultato contro un’avversaria che ha gli stessi punti della Dea (10). Anche in questo caso, come per Inter-Liverpool, Over e Goal hanno una quota più bassa (rispettivamente 1,70 e 1,57) rispetto a Under e No Goal (2,05 e 2,25). Krstovic a 3,25 è il marcatore più probabile, subito dietro ci sono Lookman e Scamacca a 3,50.

Mercoledì Dopo Inter e Atalanta, mercoledì toccherà alle altre due italiane protagoniste del big match del Maradona deciso dalla doppietta di Hojlund. Il Napoli va a Lisbona ad affrontare il Benfica di Mourinho: portoghesi favoriti a 2,30, con i campioni d’Italia che inseguono a 3,10. Il segno «X» vale invece 3,30, in una partita dove l’Under a 1,75 e il Goal a 1,73 hanno quasi lo stesso valore in lavagna. Tra le quattro italiane impegnate in Champions League, la Juventus è quella che sembra avere il compito più facile, contro i ciprioti del Pafos: rasoterra la quota per il segno «1» (1,16) per una squadra – quella di Spalletti – che a Bodo ha ottenuto la sua prima vittoria europea della stagione e punta a rimanere in zona playoff. Se per il pareggio la quota sale a 7,25, per il «2» si vola addirittura a 16.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress