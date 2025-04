SNAI – Conference League: Fiorentina per la terza finale di fila Ostacolo Betis: a 4,75 il «2», qualificazione a 2,10

I viola a Siviglia per inseguire un trofeo soltanto sfiorato nelle ultime due edizioni. Spagnoli favoriti sia per i primi 90’ (1,70) che per il passaggio del turno (1,75), ma Palladino ci crede

Milano, 30 aprile – A caccia della terza finale consecutiva. Dopo le sconfitte nel 2023 contro il West Ham e del 2024 contro l’Olympiacos, la Fiorentina vuole rafforzare il suo grande legame con la Conference League, cercando possibilmente di migliorare il risultato: i viola, quest’anno, dovranno vedersela con il Betis, mentre l’altra semifinale è Djurgarden-Chelsea. Per i primi 90 minuti del doppio confronto, in programma in Spagna, le quote Snai sono in salita per la squadra di Raffaele Palladino: il segno «2» si gioca a 4,75, con il Betis avanti a 1,70 e il pareggio a metà strada a 3,60. Per quello che riguarda il numero di gol previsti al Benito Villamarin, Under e Over partono a stretto contatto (1,83 e 1,87), mentre il Goal a 1,77 si prende un piccolo vantaggio sul No Goal a 1,90.

Marcatori Il solito Moise Kean, che ha saltato le ultime partite della Fiorentina, è il marcatore più probabile della Fiorentina (3,50), seguito da Gudmundsson a 4,50 e la coppia Zaniolo-Beltran a 5,00. Per il Betis guida Hernandez a 2,50.

Antepost Se la gara di andata è in salita ripidissima per la Fiorentina, per quello che riguarda il discorso qualificazione è tutto aperto: gli spagnoli sono favoriti a 1,75, con i viola in finale a 2,10. Nell’antepost per la vittoria del trofeo, invece, il Chelsea domina a 1,45; seguono proprio il Betis a 5,25, la Fiorentina a 6,50 e il Djurgarden staccatissimo a 33.

