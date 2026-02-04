circle x black
SNAI - Coppa Italia: Juventus favorita sull'Atalanta, Inter a bassa quota contro il Torino

04 febbraio 2026 | 12.35
Milano, 4 febbraio – Quarti di finale di Coppa Italia, ormai ci siamo. Oggi il programma si apre con il match di San Siro tra Inter e Torino.

Inter-Torino Su Snai, i padroni di casa - che hanno vinto gli ultimi sette precedenti contro i granata - sono nettamente favoriti e si giocano a 1,27, mentre si sale a 5,75 per l’«X» che porterebbe la gara ai rigori. Il successo della squadra di Baroni, a caccia di una nuova impresa dopo aver eliminato la Roma negli ottavi, è fissata invece a 10. I betting analyst si aspettano una sfida ricca di gol: l’Over 2.5 è proposto a 1,63, mentre l’Under 2.5 vale 2,15 volte la posta giocata. Nonostante questo il No Goal (1,65) parte avanti rispetto al Goal (2,15). Tra i risultati esatti è in pole il 2-0 - esito con cui i nerazzurri si sono imposti in due degli ultimi quattro precedenti - a quota 6, mentre tra i pareggi l'1-1 vale 11 volte la posta. L'ultimo match a San Siro, nella prima giornata di Serie A, si era chiuso invece sul 5-0: l'esito "Altro" viene proposto a 9,50. Tra i marcatori Lautaro Martinez - autore di 6 goal in 11 partite contro il Torino – viene visto a 1,95 davanti a Marcus Thuram (2,20). Tra i granata, invece occhio al ritorno in gol di Duvan Zapata - autore di un solo gol contro il Milan in questa stagione - fissato a 3,90.

Atalanta-Juventus Sfida più equilibrata quella di Bergamo tra Atalanta e Juventus in programma giovedì. Su Snai il «2» si gioca a 2,55, con l’«X» e l'«1» fissati rispettivamente a 2,95 e 2,90. Un equilibrio che si riflette ovviamente anche nel testa a testa: la Juventus in semifinale è proposta a 1,85, mentre il passaggio del turno della Dea vale 1,95 volte la posta. L'Under 2.5 (1,73) parte leggermente avanti sull'Over 2.5 (2) così come il Goal (1,75) rispetto al No Goal (1,93). I nomi di Jonathan David e Gianluca Scamacca nella lavagna marcatori si giocano entrambi a 2,90.

