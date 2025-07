SNAI – Formula 1: Piastri contro Norris anche a Silverstone Riscatto Verstappen a 5,50, la ‘decima’ di Hamilton a 17

Milano, 4 luglio 2025 – Lampi di rosso nel Mondiale di Formula 1. Il terzo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton in Austria hanno aumentato la fiducia in casa Ferrari, ma anche per il Gran Premio di Gran Bretagna in programma domenica a Silverstone in lavagna sarà testa a testa tra le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sia l’australiano che il britannico, su Snai, si giocano a 2,50, con Max Verstappen a 5,50 che – come accade da inizio stagione – sembra l’unico in grado di potersi inserire nella lotta, ma che arriva dall’incidente in Austria con l’italiano Antonelli. Le Ferrari partono entrambe in doppia cifra: quella di Leclerc a 15, quella di Lewis Hamilton a 17, nonostante il britannico corra in casa e abbia trionfato per ben nove volte in carriera a Silverstone. Leclerc e Hamilton sul podio sono offerti rispettivamente a 3,00 e 3,25; una doppietta Ferrari tra le prime tre si gioca invece a 10.

Qualifiche Perfetto equilibrio in lavagna anche per quello che riguarda le qualifiche: la pole di Piastri e quella di Norris partono a 2,50, con Verstappen a 4,50 e le Ferrari ancora lontane, quella di Leclerc a 15 e quella di Hamilton a 20. Per il miglior tempo nelle prove libere, infine, è avanti Norris (3,00) su Piastri (4,00).

Antepost Quello di Gran Bretagna sarà il Gran Premio che segnerà il giro di boa della stagione. Dopo 11 gare, intanto, Piastri può contare su un margine di 15 punti di vantaggio su Norris che si riflette anche nelle quote antepost per il titolo che lo vedono primo a 1,60, con Norris a 2,50. Dopo il Gp d’Austria, invece, Verstappen è precipitato: una settimana fa si giocava a 5,50, ora è a 10.

