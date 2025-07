SNAI – MotoGP: in Repubblica Ceca torna Martin, ma è sempre Marquez contro tutti. Marc a 1,55

Milano, 17 luglio 2025 – Il Gran Premio di Repubblica Ceca in programma domenica a Brno segna il rientro in pista del campione del mondo Jorge Martin dopo l’infortunio, ma nelle quote Snai la sfida è la solita, in famiglia, tra Marc e Alex Marquez. Il maggiore dei due fratelli arriva da quattro vittorie consecutive (accompagnate da altrettanti successi nelle gare Sprint) ed è logicamente il favorito anche per questo weekend: il quinto successo di fila si gioca a 1,55, con Alex a 4,50. L’unico in grado di inserirsi nel derby tra i Marquez è Pecco Bagnaia, in lavagna a 5,50, con Quartararo a 10 e Martin che riparte staccato a 50.

Sprint La forbice tra Marc e Alex Marquez si riduce leggermente nelle quote per la gara Sprint: il leader della classifica piloti parte a 1,65, con il fratello minore a 3,50. Distanze ravvicinate anche tra Bagnaia (6,50) e Quartararo (7,50).

Qualifiche Fiducia in Quartararo, infine, nel tabellone per le qualifiche, con il francese che aggancia Bagnaia a 5,50 al terzo posto. Davanti i soliti Marc (1,65) e Alex Marquez (4,50).

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.