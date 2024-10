SNAI – Nations League: Italia facile a Udine contro Israele «1» a 1,17, un gol di Lucca nel suo stadio a 2,50

Dopo il pareggio contro il Belgio, gli Azzurri tornano in campo ancora in casa nella quarta sfida del girone: pareggio a 7,75, la vittoria israeliana addirittura a 15

Milano, 14 ottobre – Dopo le prime due vittorie contro Francia e Israele, è arrivato il primo pareggio contro il Belgio. La Nazionale ha però l’opportunità di riprendere subito il suo cammino vincente in Nations League ospitando Israele a Udine: una partita che, almeno nelle quote Snai, non sembra lasciare scampo agli israeliani. Il segno «1» si gioca infatti a 1,17, con il pareggio a 7,75 e il «2» a 15. È una partita, quella della Dacia Arena, in cui l’Over a 1,45 parte nettamente avanti rispetto all’Under a 2,55, con il No Goal a 1,57 staccatissimo rispetto all’esito con entrambe le squadre a segno che si gioca invece a 2,25.

Marcatori Ci sono Mateo Retegui a 2,10 e Jack Raspadori a 2,25 tra i marcatori più probabili della squadra di Spalletti. A Udine, però, Lorenzo Lucca giocherà in casa: una rete dell’attaccante bianconero paga 2,50, con Frattesi e Maldini a 3,00 e Zaniolo (convocato dopo l’espulsione di Pellegrini contro il Belgio) a 3,25.

Antepost C’è sempre la Francia in testa alle quote antepost per la vittoria del Gruppo 2: i Bleus valgono 1,60, con l’Italia a 3,00 e il Belgio a 5,00. Nella lavagna per la vittoria finale della Nations League, invece, gli Azzurri sono risaliti in quinta posizione a 9,00, dietro Spagna (4,25), Portogallo (5,00), Francia (5,25) e Germania (6,00).

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434