SNAI – Serie A: il campionato riparte con il derby di Milano. Inter avanti a 1,90, la vittoria rossonera vale 4,00

Milano, 20 novembre – Dopo la sosta per gli ultimi impegni della Nazionale nelle qualificazioni al Mondiale, e dopo il sorteggio dei playoff, il campionato di Serie A torna con un big match. Si riparte da San Siro e dal derby di Milano, con Inter e Milan divise da soli due punti: le quote Snai, però, vedono nettamente avanti la squadra di Chivu, favorita a 1,90, con il pareggio a 3,50 e il «2» a 4,00. Equilibrio totale tra Under (1,90) e Over (1,80), con il Goal a 1,67 che sembra invece più probabile del No Goal a 2,10. Capitolo marcatori: guida Lautaro Martinez a 2,75, seguito da Thuram e Pio Esposito a 3,00, con Bonny a 3,25. Il Milan risponde con Gimenez a 4,00 e Pulisic a 4,50.

L’altra capolista Inter e Milan scenderanno in campo domenica sera già conoscendo il risultato dell’altra capolista, la Roma, impegnata alle 15 a Cremona. Il «2» per gli uomini di Gasperini è in pole a 1,60, con il pareggio a 3,85 e la vittoria dei grigiorossi a 5,50 in una partita dove Over e Goal hanno la stessa offerta (2,00), mentre Under e No Goal sono quasi allo stesso livello, rispettivamente a 1,70 e 1,73.

Debutta Palladino Quello alla ripresa del campionato sarà un weekend con almeno altre due partite da non perdere, per diversi motivi. Al ‘Maradona’, sabato sera, Raffaele Palladino debutta sulla panchina dell’Atalanta dopo l’esonero di Juric: l’esordio non sarà dei più morbidi, visto che davanti ci saranno comunque i campioni d’Italia del Napoli, seppur reduci dal ko di Bologna. Conte guida a 2,20, con il pareggio a 3,20 e il successo nerazzurro a 3,40. La Juventus, invece, riparte da Firenze, contro una Fiorentina che ha da poco cambiato l’allenatore con l’arrivo di Vanoli al posto di Pioli. Tre punti per Spalletti a 2,00, tre per i padroni di casa a 3,80; in mezzo il pareggio a 3,40. Sfida tra ex bomber da una parte e dall’altra: un gol di Kean a 4,00, uno di Vlahovic a 2,75.

