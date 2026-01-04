circle x black
Maduro in carcere a Brooklyn. Corte Suprema Venezuela affida a vicepresidente Rodriguez la guida del Paese

I giudici non hanno però dichiarato Maduro definitivamente assente dall'incarico

04 gennaio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro e lo hanno portato fuori dal Paese. In una nota diffusa dalla Corte Suprema si legge che Rodriguez "assumerà ed eserciterà, in qualità di facente funzioni, tutti gli attributi, i doveri e i poteri inerenti alla carica di presidente per garantire la continuità amministrativa e la difesa globale della nazione".

I giudici non hanno però dichiarato Maduro definitivamente assente dall'incarico, una sentenza che richiederebbe lo svolgimento delle elezioni entro 30 giorni.

Maduro nel carcere di Brooklyn

Maduro è stato condotto nel penitenziario statunitense di Brooklyn dopo essere stato trasportato in elicottero a Manhattan. Lo riporta la Cnn diffondendo immagini del trasferimento di Maduro in carcere scortato da veicoli della polizia.

Cina chiede a Usa di rilasciare Maduro "immediatamente"

La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare Maduro immediatamente. "La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di smettere di rovesciare il governo del Venezuela", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una "chiara violazione del diritto internazionale".

