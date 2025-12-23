circle x black
SNAI – Serie A: il Napoli riparte da Cremona, «2» a 1,55 L’Inter a Bergamo per il riscatto: Chivu a 2,05. Milan in discesa

23 dicembre 2025 | 17.41
Milano, 23 dicembre – La Serie A non va in vacanza. Dopo la parentesi della Supercoppa Italiana, vinta dal Napoli in Arabia Saudita in finale sul Bologna, il big match è quello di domenica sera tra Atalanta e Inter, con i nerazzurri di Chivu che a Bergamo cercheranno di dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Bologna. Le quote Snai sono dalla parte dell’Inter, favorita a 2,05: la vittoria di Palladino e il pareggio, rispettivamente a 3,45 e 3,50, sono più distanti in una partita da Over (1,70) e Goal (1,57), con gli esiti opposti a 2,05 (Under) e 2,25 (No Goal). Lautaro Martinez resta il marcatore più probabile a 2,90, seguito da Bonny, Thuram e Pio Esposito a 3,40, stessa quota di Krstovic e Scamacca.

Le finaliste Il Napoli riparte dalla trasferta di domenica pomeriggio sul campo di una Cremonese che sta disputando un’ottima stagione. Per i grigiorossi, però, non sembra esserci speranza, visto che il segno «2» paga solo 1,55: il pareggio vale 3,90, l’«1» addirittura 5,75. Il Bologna, sconfitto in finale dai campioni d’Italia, sarà invece impegnato nel derby emiliano di domenica alle 18 contro il Sassuolo: anche in questo caso, lavagna tutta dalla parte dei rossoblù, con l’«1» a 1,75, il pareggio a 3,60 e il «2» a 4,75.

Le altre big Le vittorie contro Bologna e Roma hanno rilanciato la Juventus, attesa sabato sera a Pisa: ci sono tutti i presupposti per un altro successo dei bianconeri di Spalletti, offerto a 1,45. Quota in discesa anche per il Milan, che domenica alle 12.30 riceve il Verona: l’1,35 legato alla vittoria della squadra di Allegri ha il valore più basso di tutto il weekend che chiuderà il 2025.

Amarcord De Rossi L’ultima partita dell’anno solare, lunedì alle 20.45, sarà forse la più affascinante, con il ritorno da avversario di Daniele De Rossi all’Olimpico. La Roma, reduce dalla sconfitta di Torino contro la Juventus, non potrà però fare sconti, e anche il tabellone Snai è dalla parte di Gasperini, favorito a 1,60. Se il pareggio paga 3,60, la vittoria del Genoa vale sei volte la posta.

Immediapress
comunicati@immediapress.it

Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

Serie A Napoli Inter Atalanta Milan Roma
