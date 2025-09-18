circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

SNAI – Serie A: Lazio-Roma, giallorossi favoriti a 2,65 Napoli e Juve, la quarta vittoria di fila a bassa quota

18 settembre 2025 | 10.23
LETTURA: 2 minuti

Il derby della Capitale in programma domenica alle 12.30 è il big match della giornata: il successo della squadra di Sarri a 2,85, pareggio a 3,00. Conte da «1» col Pisa a 1,28, Tudor ok a Verona a 1,55

Milano, 18 settembre – L’Olimpico si accende per il derby della Capitale. La sfida tra Lazio e Roma è il big match della quarta giornata di campionato, con entrambe le squadre che arrivano da una sconfitta, i biancocelesti in casa del Sassuolo e i giallorossi contro il Torino. Le quote Snai vedono favorita la Roma di Gasperini, alla sua prima stracittadina in carriera: il segno «2» (è la Lazio a giocare in casa) paga 2,65, con il pareggio a 3,00 e il successo biancoceleste a 2,85. Un risultato con almeno tre gol vale 2,10, con i quotisti che ipotizzano una partita ‘bloccata’, con l’Under a 1,65. Meno marcato il confine tra Goal (1,77) e No Goal (1,95). Castellanos a 3,50 è il marcatore più probabile della squadra di Sarri; nella Roma, senza Dybala, guidano Dobvyk e Ferguson alla stessa quota del Taty.

Le prime della classe Dopo le prime tre giornate sono rimaste due le squadre a punteggio pieno, il Napoli e la Juventus, che arriveranno al weekend di campionato dopo i primi impegni di Champions League. Sabato pomeriggio la Juventus fa visita al Verona, con il «2» a bassa quota (1,55); quella per la vittoria del Napoli nel posticipo di lunedì sera contro il Pisa (1,28) è invece la più bassa di tutto il fine settimana, così come è la più alta quella legata all’impresa dei toscani di Gilardino (12).

Le milanesi Se la quarta giornata sarà aperta venerdì sera da Lecce-Cagliari, il Milan sabato sera fa visita a un’Udinese che ha già battuto l’Inter, a San Siro. I friulani hanno 7 punti come la Cremonese (che domenica riceve il Parma) e sognano di restare davanti alla squadra di Allegri, favorita comunque a 1,85, contro il 3,55 per il pareggio e il 4,25 per il segno «1». Domenica sera, invece, l’Inter rientrata con tre punti da Amsterdam attende il Sassuolo: anche in questo caso, come per Napoli-Pisa, lavagna sbilanciatissima dalla parte dei padroni di casa, con tre punti per Chivu a 1,28, un pareggio a 5,75 e il colpo degli emiliani a 9,75.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza