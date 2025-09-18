SNAI – Serie A: Lazio-Roma, giallorossi favoriti a 2,65 Napoli e Juve, la quarta vittoria di fila a bassa quota

Il derby della Capitale in programma domenica alle 12.30 è il big match della giornata: il successo della squadra di Sarri a 2,85, pareggio a 3,00. Conte da «1» col Pisa a 1,28, Tudor ok a Verona a 1,55

Milano, 18 settembre – L’Olimpico si accende per il derby della Capitale. La sfida tra Lazio e Roma è il big match della quarta giornata di campionato, con entrambe le squadre che arrivano da una sconfitta, i biancocelesti in casa del Sassuolo e i giallorossi contro il Torino. Le quote Snai vedono favorita la Roma di Gasperini, alla sua prima stracittadina in carriera: il segno «2» (è la Lazio a giocare in casa) paga 2,65, con il pareggio a 3,00 e il successo biancoceleste a 2,85. Un risultato con almeno tre gol vale 2,10, con i quotisti che ipotizzano una partita ‘bloccata’, con l’Under a 1,65. Meno marcato il confine tra Goal (1,77) e No Goal (1,95). Castellanos a 3,50 è il marcatore più probabile della squadra di Sarri; nella Roma, senza Dybala, guidano Dobvyk e Ferguson alla stessa quota del Taty.

Le prime della classe Dopo le prime tre giornate sono rimaste due le squadre a punteggio pieno, il Napoli e la Juventus, che arriveranno al weekend di campionato dopo i primi impegni di Champions League. Sabato pomeriggio la Juventus fa visita al Verona, con il «2» a bassa quota (1,55); quella per la vittoria del Napoli nel posticipo di lunedì sera contro il Pisa (1,28) è invece la più bassa di tutto il fine settimana, così come è la più alta quella legata all’impresa dei toscani di Gilardino (12).

Le milanesi Se la quarta giornata sarà aperta venerdì sera da Lecce-Cagliari, il Milan sabato sera fa visita a un’Udinese che ha già battuto l’Inter, a San Siro. I friulani hanno 7 punti come la Cremonese (che domenica riceve il Parma) e sognano di restare davanti alla squadra di Allegri, favorita comunque a 1,85, contro il 3,55 per il pareggio e il 4,25 per il segno «1». Domenica sera, invece, l’Inter rientrata con tre punti da Amsterdam attende il Sassuolo: anche in questo caso, come per Napoli-Pisa, lavagna sbilanciatissima dalla parte dei padroni di casa, con tre punti per Chivu a 1,28, un pareggio a 5,75 e il colpo degli emiliani a 9,75.

