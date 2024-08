SNAI – Serie A: l’Inter parte davanti a tutte, scudetto a 1,75 A Genova la prima gioia di Inzaghi a 1,50. Esordio ok per le big

Sabato scatta il campionato, con i nerazzurri campioni in carica e squadra da battere: nelle antepost seguono Juventus, Napoli e Milan, lontanissime tutte le altre. Prima giornata senza big match, a 1,33 il primo successo di Thiago Motta sulla panchina bianconera

Milano, 16 agosto – Il weekend atteso per un’estate intera è arrivato. Sabato, con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, scatta il campionato, con i nerazzurri campioni d’Italia in carica che partono anche in questa stagione con i favori del pronostico. I quotisti Snai non hanno dubbi: la squadra di Simone Inzaghi è la principale candidata per vincere ancora, come dimostra dall’offerta di 1,75 legata al tricolore di Lautaro e compagni. Seguono la nuova Juventus di Thiago Motta a 4,50, il nuovo Napoli di Antonio Conte a 5,50 e il nuovo Milan di Paulo Fonseca a 7,50, con l’Inter che tra le quattro di testa nel tabellone scudetto è l’unica squadra a non avere cambiato allenatore.

Prima giornata L’avventura dell’Inter parte da Genova e dalla sfida contro i rossoblù di Gilardino. Quote ovviamente dalla parte dei nerazzurri, favoriti a 1,50; seguono il pareggio a 4,25 e il segno «1» a 6,50. Esordirà sabato anche l’altra milanese: per Fonseca c’è il Torino anch’esso reduce da un cambio in panchina con l’arrivo di Paolo Vanoli al posto di Juric. Almeno nelle quote sembra tutto in discesa per il Milan, con l’esordio vincente pagato 1,63. Per «X» e «2» si sale rispettivamente a 3,90 e 5,50.

Domenica Il primo Napoli di Antonio Conte versione campionato, dopo la vittoria ai rigori contro il Modena in Coppa Italia, si esibirà domenica alle 18.30 al Bentegodi contro il Verona. Anche in questo caso, quote tutte sbilanciate verso il segno «2» a 1,75, con la vittoria dei gialloblù – già eliminati dalla coppa – a 4,75. Bene anche le romane: se i giallorossi, alle prese con il caso di mercato legato a Paulo Dybala, si giocano vittoriosi a Cagliari a 1,95, sarà il neopromosso Venezia a battezzare la Lazio di Marco Baroni, con l’«1» a 1,47.

Lunedì A chiudere la prima giornata, lunedì, saranno Lecce-Atalanta e Juventus-Como. Al Via del Mare, i nerazzurri di Gasperini reduci dalla sconfitta in Supercoppa Europea contro il Real Madrid vogliono voltare subito pagina e scattare bene in campionato, supportati da una quota di 1,87 che si oppone al 3,60 per il pareggio e al 4,25 per il colpo dei salentini. Allo Stadium, infine, ecco l’esordio di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, contro il neopromosso – ma molto ambizioso – Como di Cesc Fabregas. La quota di 1,33 legata al segno «1» è però la più bassa dell’intero fine settimana che aprirà la stagione.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434