Soc. Coop. Tre Fiammelle orientata alla qualità e alla sostenibilità

Azienda trasparente sotto controllo giudiziario, la Coop. Tre Fiammelle è diventata un punto di riferimento nel settore dei servizi integrati e del Facility Management in Italia

Foggia, 23 luglio 2024.Fondata nel 1959 a Foggia, la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Tre Fiammelle è diventata un punto di riferimento nel settore dei servizi integrati e del Facility Management in Italia, distinguendosi per la qualità dei servizi offerti e la professionalità del proprio personale.

Un'azienda trasparente sotto controllo giudiziario

Di recente, la Tre Fiammelle è stata oggetto di un provvedimento di controllo giudiziario emesso dal Tribunale Ordinario di Bari (Decreto n. 3/2023 del 19.09.2023) in base all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 159/2011. Questo provvedimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza e la legalità delle operazioni della cooperativa per i prossimi due anni.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il controllo giudiziario non equivale a un'amministrazione giudiziaria. La cooperativa continua a operare autonomamente, con l’amministratore giudiziario incluso nel consiglio di amministrazione per garantire massima trasparenza. Questo dimostra la volontà della Tre Fiammelle di collaborare attivamente con le autorità e di operare in completa conformità alle normative vigenti.

Un cambiamento significativo nell'assetto societario ha visto Michele D’Alba, il presidente precedente, fare un passo indietro in accordo con le autorità. Il Generale Gerardo Vincenzo Restaino, una figura di grande integrità, è stato nominato nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, portando una guida sicura e trasparente all’interno della cooperativa.

La Tre Fiammelle ha implementato un approccio di "self-cleaning", introducendo rigorosi controlli interni e misure preventive per garantire la legalità delle proprie operazioni. Questo è fondamentale per mantenere l'integrità aziendale e proteggere i dipendenti.

Nonostante il processo legale sia ancora in corso, la cooperativa continua a prendere decisioni proattive per migliorare la propria posizione, lavorando con le stazioni appaltanti per identificare possibili miglioramenti e conducendo attività di audit per assicurare il rispetto delle normative.

Progetti di rilievo per la riqualificazione e la manutenzione degli impianti

Negli ultimi anni, Tre Fiammelle ha realizzato diversi progetti di grande rilevanza. Tra questi, spiccano le opere di riqualificazione energetica per il Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” di Latina, dove sono state installate caldaie ad alta efficienza energetica per migliorare le prestazioni complessive dell'edificio. Un altro progetto significativo è stato il servizio di manutenzione degli impianti presso il Liceo Scientifico e Classico "A. Meucci" di Aprilia, con la sostituzione delle caldaie esistenti con modelli a condensazione di ultima generazione.

Per la Provincia di Latina, le opere di riqualificazione hanno riguardato l'efficientamento energetico di 49 centrali termiche e terminali di emissione in altrettanti istituti scolastici superiori. Questi interventi sono stati realizzati nelle città di Aprilia, Latina, Terracina, Sabaudia, Fondi, Formia, Castelforte, Minturno, Priverno e Gaeta, garantendo un riassetto completo dei sistemi di climatizzazione invernale con dotazione di avanzati sistemi di monitoraggio e controllo del comfort climatico tramite software di telegestione e telecontrollo.

Un notevole successo è stato ottenuto anche presso l’Ospedale Civile di Foggia, dove la cooperativa ha implementato un sistema integrato di gestione degli impianti, garantendo continuità operativa e sicurezza per i pazienti.

La riqualificazione degli impianti termici presso l'EX Hotel White House della struttura per studenti universitari in Foggia rappresenta un ulteriore successo. Nella regione Sardegna, Tre Fiammelle gestisce la manutenzione impiantistica di impianti elettrici, idrici, di climatizzazione, antincendio e di elevazione per 111 immobili nell'Area Metropolitana di Cagliari, abbracciando i comuni di Monserrato, Assemini, Decimoputzu e altre entità come ERSU, Laore, Argea, ISRE, AREUS e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regione Sardegna.

Inoltre, Tre Fiammelle gestisce tutti gli impianti delle sedi ENAV Spa nel territorio romano, includendo manutenzione di impianti elettrici, di fonia, riscaldamento, raffrescamento, antincendio, elevazione e piccoli interventi edilizi. Utilizzando tecniche di manutenzione 4.0 con realtà aumentata, garantisce efficienza, sicurezza e controllo remoto.

Recentemente, la Tre Fiammelle ha vinto una gara per la gestione del verde pubblico a Lucera, aggiudicandosi un contratto quinquennale che prevede la manutenzione e gestione delle aree verdi della città. Questo incarico comprende anche l'assorbimento del personale preesistente, confermando l’impegno della cooperativa verso la sostenibilità e il benessere della comunità.

La Tre Fiammelle ha ottenuto la Certificazione ESCO, che ha permesso lo sviluppo di contratti di EPC nel settore energetico, finanziati direttamente dalla cooperativa stessa.

Una cooperativa orientata alla qualità e alla sostenibilità

La Tre Fiammelle opera con una rete capillare di sedi operative, con la principale situata in Via delle Casermette, località Salnitro a Foggia. La cooperativa è dotata di numerose certificazioni di qualità, tra cui UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, e SA 8000, a testimonianza del suo impegno per la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale.

Dalla sua fondazione, la cooperativa ha sempre puntato sulla formazione professionale e sul coinvolgimento dei lavoratori, mantenendo alti standard etici e promuovendo una filosofia aziendale basata sulla trasparenza e sul "fare bene". Questo approccio le ha permesso di adattarsi alle mutevoli esigenze delle pubbliche amministrazioni e di espandere continuamente il proprio target di intervento.

La capacità della Tre Fiammelle di affrontare e risolvere con successo le sfide tecniche e organizzative poste dai clienti, con un approccio orientato alla qualità e alla sostenibilità, la rende un partner affidabile per le pubbliche amministrazioni e i clienti privati.

La cooperativa, con il suo impegno per la trasparenza e la legalità, è pronta a offrire servizi di alta qualità e a contribuire positivamente al tessuto economico e sociale del territorio.

Contatti:https://www.trefiammelle.it/