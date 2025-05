Special Infissi, Lecce: “Comfort abitativo e sicurezza, l’eccellenza Made in Italy dei serramenti”

Infissi, porte, finestre, vetrate panoramiche, pavimentazioni e rivestimenti: soluzioni su misura per valorizzare l’identità e la sostenibilità di ogni spazio

Leverano( Le), 30 maggio 2025.Il valore dell’abitare assume un ruolo sempre più centrale nella qualità della vita, affidarsi ad aziende strutturate e specializzate nell’installazione di infissi, porte, finestre, vetrate panoramiche, pavimenti e rivestimenti di qualità non è più una scelta: è una necessità. A maggior ragione quando si tratta di unire estetica, isolamento termoacustico, sicurezza e soluzioni su misura per ogni ambiente.

Tra le realtà più dinamiche del panorama salentino, si distingue Special Infissi, impresa con sede a Leverano in provincia di Lecce. Con oltre 50 anni di background nel settore l’azienda è oggi guidata da Luca Mazzotta, figlio d’arte che ha trasformato il sapere artigianale paterno della lavorazione del ferro e dell’alluminio in un'impresa moderna, capace di coniugare tradizione, innovazione e visione.

“Non offriamo solo infissi, ma esperienze abitative superiori sia per ambienti domestici che aziendali. Ogni dettaglio è pensato per migliorare il comfort e la sicurezza dei clienti che si affidano a noi”, afferma Luca Mazzotta, titolare di Special Infissi.

L’azienda leccese si distingue per la grande esperienza nei serramenti e per un’offerta completa e personalizzabile: infissi in PVC e alluminio ad elevata efficienza energetica, vetrate panoramiche Tempraglass per ambienti luminosi e dinamici, ma anche portoni d’ingresso, porte interne e blindate, con sistemi antieffrazione di serie per garantire massima sicurezza.

Special Infissi è anche rivenditore ufficiale di Naddeo Porte, marchio riconosciuto a livello nazionale per l’eccellenza dei prodotti, mixando design innovativo e tecnologie avanzate. Una scelta strategica che consente all’azienda di offrire soluzioni estetiche raffinate, versatili e capaci di integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico dal classico al contemporaneo.

L’azienda propone inoltre rivestimenti murali e pavimentazioni con la linea CLAP! Déco, realizzati con un’anima in pietra e polimero, ideali per chi desidera un tocco di eleganza, resistenza e facilità di posa nella ristrutturazione degli ambienti. Completano l’offerta i complementi in ferro, come grate, cancelli, persiane e ringhiere, che si differenziano per la qualità e la cura nei dettagli, frutto di una importante tradizione familiare.

“Abbiamo ereditato la sapienza artigiana della lavorazione del ferro e dell’alluminio evolvendola in una visione più ampia, dove ogni progetto rappresenta una certezza di unicità, bellezza e durata nel tempo”, prosegue Mazzotta. “La centralità del Made in Italy, oltre ad essere una garanzia di fattura costruttiva e materiali certificati, ci consente anche di offrire una ricca varietà di finiture, colori e stili, pensati per soddisfare ogni esigenza abitativa, con soluzioni capaci di valorizzare l’identità e la sostenibilità di ogni spazio”.

Con una rete di clienti fidelizzati e cantieri attivi in tutta la provincia di Lecce, Special Infissi si afferma oggi come partner ideale per chi desidera trasformare la propria casa in uno spazio più bello, sicuro ed efficiente. L’azienda accompagna il cliente in ogni fase del progetto: dalla consulenza tecnica personalizzata, alla scelta dei materiali, fino all’assistenza post-vendita, garantendo un servizio completo e professionale.

