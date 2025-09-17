circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

Star Italia spa: ecco i numeri della crescita

Star Italia
Star Italia
17 settembre 2025 | 16.37
LETTURA: 3 minuti

Roma, 17 Settembre 2025. Non è una semplice tendenza, né un picco temporaneo: Star Italia S.p.A. sta vivendo una crescita da record, e la notizia è confermata dai numeri e dalla continua espansione del brand. In un settore, quello dell’edilizia e delle ristrutturazioni, spesso segnato da incertezze normative e concorrenza frammentata, Star Italia si distingue come un modello di efficienza, trasparenza e innovazione.

La vera notizia? Una performance costante che si rinnova ogni anno, e che oggi porta Star Italia ad essere riconosciuta come una delle aziende più solide e apprezzate del panorama nazionale.

I numeri della crescita: una progressione misurabile

Crescere è facile da dire, ma difficile da dimostrare. Ecco perché Star Italia basa la sua reputazione su numeri pubblici, verificabili, solidi:

  1. Fatturato 2024: €37.697.294

  1. EBT (utile ante imposte): €8.784.052 (+52% rispetto al 2023)

  1. 2.400 ristrutturazioni completate nel 2023

  1. Oltre 11.000 interventi effettuati dal 2016

  1. Più di 150 agenti attivi sul territorio nazionale

  1. 70 dipendenti, di cui il 85% donne e oltre il 64% under 30

  1. Customer Satisfaction superiore al 90%

Questi numeri non sono solo freddi indicatori economici: sono la traccia di un metodo vincente, basato sulla valorizzazione delle persone, sull’efficienza dei processi e su una cultura aziendale fondata su etica e sostenibilità.

Star Italia protagonista anche online

Social, recensioni e visibilità, la crescita di Star Italia non è solo economica: è anche comunicativa. L’azienda ha saputo costruire una presenza digitale solida, coerente e attiva, che rafforza ogni giorno la sua reputazione.

  1. +270% di engagement sui social nel 2024

  1. Community attiva e coinvolta: centinaia di clienti partecipano ogni mese con commenti, recensioni e contenuti generati spontaneamente

  1. Storytelling continuo con “prima e dopo”, video-testimonianze e walkthrough in cantiere

I contenuti disponibili online grazie ad una community molto forte rappresentano, ormai,un elemento distintivo del marchio.

Dove si costruisce il successo: organizzazione e metodo

Dietro ogni risultato c’è una macchina organizzativa che funziona. La sede operativa di Star Italia, situata a Comacchio, rappresenta un hub di innovazione e sostenibilità:

  1. 20.000 mq riqualificati, energeticamente autosufficienti

  1. Impianti fotovoltaici, raccolta differenziata spinta, mobilità elettrica interna

  1. Divisioni specializzate per progettazione, marketing, logistica, customer care

  1. Processi digitalizzati per controllo qualità, CRM, gestione commesse e assistenza clienti

Questa architettura operativa consente di mantenere qualità e tempi certi anche con volumi in costante aumento.

Il valore umano dietro la crescita

Ogni risultato nasce da un team coeso, giovane, competente. Star Italia ha scelto di puntare su:

  1. Donne e giovani professionisti, in un settore ancora troppo maschile

  1. Formazione continua, sia tecnica che relazionale

  1. Welfare aziendale concreto, con benefit, supporto alla famiglia e valorizzazione dei talenti

  1. Inclusività come parte integrante del DNA aziendale

Questo modello non solo genera valore economico, ma genera valore sociale e culturale, contribuendo alla crescita dell’intero comparto.

Conclusione: una crescita destinata a proseguire

La striscia positiva di Star Italia spa non è frutto della casualità. È l’effetto combinato di visione strategica, gestione rigorosa, attenzione al cliente e investimento costante in innovazione e persone. Ed è proprio questo che fa notizia: un’azienda italiana che cresce, migliora e ispira fiducia, ogni giorno.

Contatti:
Immediapress
Per maggiori informazioni
Vuoi scoprire i numeri reali di chi ha già scelto Star Italia?
Visita www.staritalia.net per vedere progetti, recensioni e risultati
Richiedi una consulenza gratuita personalizzata per il tuo intervento
Star Italia S.p.A. – Ogni progetto è un dato che parla. Ogni cliente soddisfatto, una nuova notizia positiva.

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crescita efficienza trasparenza innovazione edilizia ristrutturazioni
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza