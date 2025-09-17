Star Italia spa: ecco i numeri della crescita

Roma, 17 Settembre 2025. Non è una semplice tendenza, né un picco temporaneo: Star Italia S.p.A. sta vivendo una crescita da record, e la notizia è confermata dai numeri e dalla continua espansione del brand. In un settore, quello dell’edilizia e delle ristrutturazioni, spesso segnato da incertezze normative e concorrenza frammentata, Star Italia si distingue come un modello di efficienza, trasparenza e innovazione.

La vera notizia? Una performance costante che si rinnova ogni anno, e che oggi porta Star Italia ad essere riconosciuta come una delle aziende più solide e apprezzate del panorama nazionale.

I numeri della crescita: una progressione misurabile

Crescere è facile da dire, ma difficile da dimostrare. Ecco perché Star Italia basa la sua reputazione su numeri pubblici, verificabili, solidi:

Fatturato 2024: €37.697.294

EBT (utile ante imposte): €8.784.052 (+52% rispetto al 2023)

2.400 ristrutturazioni completate nel 2023

Oltre 11.000 interventi effettuati dal 2016

Più di 150 agenti attivi sul territorio nazionale

70 dipendenti, di cui il 85% donne e oltre il 64% under 30

Customer Satisfaction superiore al 90%

Questi numeri non sono solo freddi indicatori economici: sono la traccia di un metodo vincente, basato sulla valorizzazione delle persone, sull’efficienza dei processi e su una cultura aziendale fondata su etica e sostenibilità.

Star Italia protagonista anche online

Social, recensioni e visibilità, la crescita di Star Italia non è solo economica: è anche comunicativa. L’azienda ha saputo costruire una presenza digitale solida, coerente e attiva, che rafforza ogni giorno la sua reputazione.

+270% di engagement sui social nel 2024

Community attiva e coinvolta: centinaia di clienti partecipano ogni mese con commenti, recensioni e contenuti generati spontaneamente

Storytelling continuo con “prima e dopo”, video-testimonianze e walkthrough in cantiere

I contenuti disponibili online grazie ad una community molto forte rappresentano, ormai,un elemento distintivo del marchio.

Dove si costruisce il successo: organizzazione e metodo

Dietro ogni risultato c’è una macchina organizzativa che funziona. La sede operativa di Star Italia, situata a Comacchio, rappresenta un hub di innovazione e sostenibilità:

20.000 mq riqualificati, energeticamente autosufficienti

Impianti fotovoltaici, raccolta differenziata spinta, mobilità elettrica interna

Divisioni specializzate per progettazione, marketing, logistica, customer care

Processi digitalizzati per controllo qualità, CRM, gestione commesse e assistenza clienti

Questa architettura operativa consente di mantenere qualità e tempi certi anche con volumi in costante aumento.

Il valore umano dietro la crescita

Ogni risultato nasce da un team coeso, giovane, competente. Star Italia ha scelto di puntare su:

Donne e giovani professionisti, in un settore ancora troppo maschile

Formazione continua, sia tecnica che relazionale

Welfare aziendale concreto, con benefit, supporto alla famiglia e valorizzazione dei talenti

Inclusività come parte integrante del DNA aziendale

Questo modello non solo genera valore economico, ma genera valore sociale e culturale, contribuendo alla crescita dell’intero comparto.

Conclusione: una crescita destinata a proseguire

La striscia positiva di Star Italia spa non è frutto della casualità. È l’effetto combinato di visione strategica, gestione rigorosa, attenzione al cliente e investimento costante in innovazione e persone. Ed è proprio questo che fa notizia: un’azienda italiana che cresce, migliora e ispira fiducia, ogni giorno.

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.