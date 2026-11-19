Dall'incontro tra la tradizione dolciaria italiana e la cultura del caffè Starbucks nasce una collezione natalizia esclusiva, realizzata con ingredienti selezionati e cioccolato proveniente dalla filiera Cocoa-Trace.

Milano, 18 novembre 2026 –Starbucks®, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, rinnova la collaborazione con la storica realtà della pasticceria artigianale italiana Italo Vezzoli per portare negli store una proposta dedicata alle festività natalizie, che unisce tradizione, creatività e ricerca del gusto.

Fondata oltre un secolo fa e oggi guidata dalla terza generazione della famiglia, la pasticceria bergamasca Italo Vezzoli mette la propria esperienza artigianale al servizio di una collezione che interpreta uno dei simboli più amati del Natale italiano attraverso ricette pensate in esclusiva per Starbucks.

Protagonista della collezione è il Panettone Toffee Twist, che abbina un impasto soffice e delicato, lievitato naturalmente, a un mix di cioccolato al caramello e cioccolato fondente. La ricetta è completata da una copertura di cioccolato al latte e arachidi sabbiate che aggiunge una nota croccante e distintiva.

A rendere ancora più speciale questa proposta è l'utilizzo di cioccolato proveniente dalla filiera sostenibile Cocoa-Trace, programma che promuove la qualità del cacao e contribuisce a generare un impatto positivo per le comunità coinvolte nella sua produzione, affiancando all'eccellenza degli ingredienti una particolare attenzione alla filiera.

Torna anche il Panettone Albicocca e Cioccolato, una ricetta che combina la dolcezza delle albicocche candite con l'aroma del cioccolato all'interno di un impasto naturalmente lievitato, valorizzato da una croccante glassa alle mandorle che dona equilibrio e varietà di consistenze.

"La collaborazione con Italo Vezzoli rappresenta un esempio del percorso che Starbucks porta avanti in Italia insieme a partner d'eccellenza del territorio. Attraverso questa collezione natalizia vogliamo reinterpretare un simbolo della tradizione come il panettone con ricette originali e ingredienti selezionati, creando un'esperienza che unisce il patrimonio della pasticceria artigianale italiana alla cultura del caffè Starbucks. ", dichiara Vincenzo Catrambone, General Manager Starbucks Italia.

La proposta natalizia conferma l'impegno di Starbucks nel valorizzare le eccellenze italiane e nel proporre prodotti che dialogano con le tradizioni locali, interpretandole attraverso il proprio stile e la propria cultura del caffè.

I panettoni saranno disponibili in tutti gli store Starbucks in Italia al prezzo di 48 euro e potranno essere degustati anche in store durante tutta la stagione natalizia.

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