Supermicro ora spedisce server di prossima generazione alimentati da CPU della serie AMD EPYC™ 9006 di sesta generazione per carichi di lavoro in ambiente cloud, HPC e IA agentici

SAN JOSÉ, California, 12 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore completo di soluzioni IT, basate su IA, per imprese, archiviazione e 5G/Edge con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi che il suo portafoglio di server di generazione H15 è ora disponibile per la spedizione.. Alimentato dai processori della serie AMD EPYC 9006 di sesta generazione (già denominati in codice "Venezia"), il portafoglio H15 è un componente centrale dell'architettura DCBBS di Supermicro. Ottimizzati per GPU di prossima generazione, inclusi gli acceleratori AMD Instinct, questi sistemi leader del settore offrono prestazioni su scala rack progettate per l'era dell'IA agentica e consentono ai clienti di implementare infrastrutture basate sull'IA, ad alte prestazioni, più rapidamente.

"Con il portafoglio H15 ora disponibile per la spedizione, Supermicro e AMD stanno offrendo ai clienti un percorso più rapido ed efficiente verso un'infrastruttura basata sull'IA agentica", ha dichiarato Michael McNerney, vicepresidente senior , settore marketing, presso Supermicro. "Costruiti sulla nostra architettura DCBBS e alimentati da processori AMD EPYC 9006 di sesta generazione, questi server offrono una densità di core, una larghezza di banda di memoria e una velocità effettiva PCIe notevolmente più elevati. La nostra stretta collaborazione ingegneristica con AMD offre ai clienti la flessibilità necessaria per ridimensionare con fiducia i carichi di lavoro di IAcloud e aziende."

"La spedizione dell'ultimo processore AMD EPYC ad alte prestazioni è essenziale per far progredire l'IA su ogni scala. La nostra stretta collaborazione con Supermicro assicura ai clienti di ricevere piattaforme ottimizzate che combinano le migliori prestazioni della CPU con GPU Instinct, la rete AMD Pensando™ e design modulari", ha dichiarato Dan McNamara, vicepresidente senior e general manager, settore Compute and Enterprise AI, presso AMD. "Queste piattaforme aiutano le organizzazioni a implementare più rapidamente l'infrastruttura basata sull'IA, migliorare l'utilizzo, ridurre l'uso di energia e ridurre al minimo il costo totale di proprietà, mentre eseguono più agenti concorrenti e carichi di lavoro aziendali impegnativi".

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Il portafoglio di server H15 pronto per la spedizione comprende sistemi ad alta densità, appositamente progettati e ottimizzati per i carichi di lavoro in ambiente cloud, HPC e IA agentici, che offrono prestazioni eccezionali e numerosi record mondiali di CPU SPEC sulle piattaforme 2U Hyper e CloudDC. L'ampia gamma di server a socket AMD EPYC 9006 SP7 e SP8 di Supermicro, che spazia da workstation ad alte prestazioni e sistemi edge a server GPU multi-nodo e per applicazioni aziendali ad alta densità, posiziona Supermicro come unico fornitore partner di CPU, GPU e archiviazione di data center. Parallelamente, Supermicro sta espandendo la sua infrastruttura su scala rack alimentata da CPU e GPU AMD con le nuove piattaforme Helios e Helion, fornendo opzioni end-to-end da implementazioni basate su IA agentiche a iperscalabilità.

Il DCBBS di Supermicro offre un'infrastruttura basata sull'IA completa e modulare con flessibilità di implementazione end-to-end, offrendo ai clienti le ultime soluzioni per data center basate su AMD con tempi di commercializzazione rapidi. La combinazione di progetti DCBBS con CPU, GPU e architettura di rete dei server AMD consente ai clienti di portare più velocemente sul mercato infrastrutture basate sull'IA di prossima generazione, con il 33% in più di core, una larghezza di banda PCIe raddoppiata e una larghezza di banda di memoria di 2,6 volte aumentata. Insieme, questi elementi consentono a Supermicro e AMD di fornire ai clienti aziendali token 1,8 volte più elevati al secondo per i nodi host di tipo frontier rispetto alle generazioni precedenti di CPU AMD.

Il portafoglio completo di oltre 20 sistemi ottimizzati di Supermicro comprende:

Soluzioni di data center su scala rack di prossima generazione

Supermicro e AMD stanno collaborando a stretto contatto per portare sul mercato le soluzioni Helios e Helion su scala rack, fornendo un'infrastruttura basata sull'IA end-to-end completa per i clienti aziendali. Entrambe le soluzioni sono ottimizzate per implementazioni di IA su larga scala e agentiche, ciascuna con un focus distinto. Helios è una soluzione creata per prestazioni GPU massime, alimentata da GPU AMD Instinct MI455X, per accelerare l'addestramento dei modelli di frontiera e l'inferenza ad alta velocità effettiva. Helion è una soluzione creata per prestazioni di calcolo e flessibilità di implementazione, basata sulle più recenti CPU AMD EPYC di sesta generazione.

Entrambe le soluzioni si integrano perfettamente con l'architettura DCBBS di Supermicro, combinando la progettazione di sistemi su scala rack, il principale calcolo AMD AI e le innovazioni software integrate in una singola piattaforma coesiva.

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Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT per applicazioni aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. L'azienda fornisce soluzioni IT complete che comprendono server, sistemi per l'IA, archiviazione, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente lo sviluppo e la produzione di innovazioni di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere economie di scala ed efficienza; inoltre, questi sono ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership, TCO) e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® permette ai clienti di ottimizzare le proprie soluzioni in base al carico di lavoro e all'applicazione specifica, scegliendo tra un'ampia gamma di sistemi basati sui nostri blocchi costruttivi flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, archiviazione, reti, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o a liquido).

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