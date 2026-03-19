Supermicro tra le prime aziende a presentare il server di archiviazione NVIDIA BlueField-4 STX per migliorare le prestazioni di inferenza AI

SAN JOSE, California, 19 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI, cloud, storage e 5G/Edge, ha presentato oggi uno dei primi server di archiviazione con memoria di contesto (CMX) del settore, nell'ambito dell'architettura di riferimento NVIDIA STX annunciata al NVIDIA GTC 2026. STX è una nuova architettura di riferimento modulare di NVIDIA progettata per accelerare l'intero ciclo di vita dell'AI.

"Supermicro continua a essere la prima azienda a lanciare sul mercato nuove architetture su scala rack progettate per superare le esigenze di una base clienti AI Factory in rapida evoluzione", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Successivamente all'introduzione, avvenuta lo scorso anno, del Petascale JBOF (Just a Bunch of Flash), per dimostrare la fattibilità di un JBOF alimentato da DPU NVIDIA BlueField-3, abbiamo sviluppato il server di archiviazione CMX. Il prototipo dell'ultima architettura di storage dimostra il livello della collaborazione con NVIDIA e l'impegno a essere i primi sul mercato con tecnologie rivoluzionarie".

Per ulteriori informazioni sul nuovo server di archiviazione Supermicro basato sull'architettura di riferimento NVIDIA STX, visitare il sito: www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage

Sfruttando l'architettura STX, il server CMX è progettato per affrontare la sfida delle query AI di lunga durata e dei carichi di lavoro agentici con catena di pensiero multistadio, che richiedono l'accesso ai token precedenti e intermedi associati alla query dell'utente. Questa soluzione accelera i risultati e riduce la potenza che altrimenti sarebbe necessaria per ricalcolare i risultati quando viene superato lo spazio di archiviazione locale richiesto per i token. L'archivio di token, denominato cache Key Value (KV), è gestito da NVIDIA Dynamo, il livello di orchestrazione dell'inferenza di NVIDIA.

Con l'arrivo sul mercato della soluzione STX, Supermicro collaborerà con questi partner software e altri per il porting e la convalida. Inoltre, le relazioni di lunga data di Supermicro con i principali fornitori di SSD come Micron, Samsung, Phison e altri consentiranno di effettuare test per i requisiti specifici dell'architettura STX.

In occasione del GTC 2026, Supermicro ha inoltre annunciato sette soluzioni per piattaforme dati AI basate sulla GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, in collaborazione con NVIDIA e partner nel settore dello storage quali Cloudian, DDN, Everpure (in precedenza Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data e WEKA. La piattaforma dati AI consente alle aziende di elaborare i propri dati per carichi di lavoro AI. Il server CMX è in mostra presso lo stand 1113 di Supermicro e all'esposizione NVIDIA, in occasione del GTC 2026 di NVIDIA dal 16 al 19 marzo.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader globale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di prossima generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

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