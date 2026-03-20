circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Superteam Wheels stringe una partnership con il Kőbánya Cycling Team per l'utilizzo di ruote Ultra H2 nelle gare UCI Continental

20 marzo 2026 | 22.14
LETTURA: 2 minuti

BUDAPEST, Ungheria, 20 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, uno dei principali produttori cinesi di set di ruote per biciclette in fibra di carbonio, ha annunciato una partnership strategica di ampio respiro con Kőbánya Cycling Team, rinomata squadra ungherese della categoria UCI Continental. L'azienda realizzerà in esclusiva per la squadra le ruote in fibra di carbonio S-ALL Carbon Ultra H2, a supporto degli allenamenti quotidiani e della partecipazione a competizioni di alto livello come l'UCI Europe Tour. Per Superteam Wheels questa collaborazione rappresenta un passaggio fondamentale nel rafforzamento della propria presenza nel panorama ciclistico professionistico internazionale, a riprova del fatto che le sue tecnologie di punta e l'eccellenza dei suoi prodotti godono di ampio riconoscimento da parte delle squadre europee.

CTA

Con sede a Budapest, in Ungheria, il Kőbánya Cycling Team è un punto di riferimento nel panorama ciclistico professionistico dell'Europa orientale. Il team partecipa alle gare del calendario UCI Europe Tour, tra cui il Giro d'Ungheria e il Giro della Terra dei Székely, aggiudicandosi un terzo posto di tappa in Ungheria, mentre i suoi corridori si sono spesso classificati nella top 10 in gare come il Giro di Romania. Con un roster internazionale composto da atleti provenienti da Ungheria, Italia, Norvegia e altri paesi, la squadra vanta un sistema operativo e tattico ben consolidato, con una forte competitività in ogni tipo di scenario di gara.

Per questa partnership, Superteam Wheels ha personalizzato le ruote S-ALL Carbon Ultra H2 in base alle effettive esigenze agonistiche della squadra, effettuando calibrazioni esclusive su tre aspetti fondamentali: rigidità, leggerezza ed efficienza aerodinamica. Il set di ruote è ottimizzato con precisione per gli sprint in pianura, le fughe in salita e altri scenari di gara, mantenendo pienamente la promessa del marchio: La bicicletta che utilizzi è quella che utilizzano i professionisti.

Chris Zeng, Overseas Business Manager di Superteam Wheels, ha dichiarato:

"È nelle competizioni professionistiche che le prestazioni vengono messe davvero alla prova. Il Kőbánya Cycling Team vanta una lunga esperienza nelle competizioni professionistiche europee, che gli consente di comprendere a fondo le esigenze dei ciclisti professionisti. Questa collaborazione esclusiva coniuga la nostra innovazione tecnica con le esigenze reali delle competizioni e riflette la nostra presenza nel panorama del ciclismo professionistico europeo.

Continueremo a potenziare i nostri prodotti per soddisfare gli standard agonistici UCI, supportando i corridori con soluzioni di ruote in carbonio ad alte prestazioni. "

Informazioni su Superteam Wheels

Fondata nel 2015, Superteam Wheels è specializzata nella ricerca e sviluppo e nella produzione di set di ruote in fibra di carbonio ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiose per biciclette da strada. Grazie alla qualità superiore dei prodotti, all'innovazione continua e alla profonda esperienza nella produzione, l'azienda si è guadagnata la fiducia dei ciclisti di tutto il mondo. Impegnata a far progredire l'industria ciclistica, Superteam Wheels continua a sviluppare tecnologie in fibra di carbonio più leggere, più forti e più affidabili per offrire un'esperienza sui pedali eccezionale agli utenti di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni: https://superteamwheels.com/

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938617/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2938618/image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2938619/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/superteam-wheels-stringe-una-partnership-con-il-kbanya-cycling-team-per-lutilizzo-di-ruote-ultra-h2-nelle-gare-uci-continental-302720214.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT15237 it AltroAltro Trasporti_E_Logistica Sport Altro Sport Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza