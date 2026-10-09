Taiwan presenta soluzioni integrate per la filiera farmaceutica a CPHI Milan 2026, in un contesto di riorganizzazione globale

MILANO, 9 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Un servizio di GeneOnline.

In un contesto di rapida riorganizzazione della filiera farmaceutica globale, le aziende farmaceutiche di tutto il mondo attribuiscono sempre maggiore priorità all'affidabilità delle forniture, alla qualità della produzione e alla diversificazione delle partnership. Per rispondere a queste esigenze in continua evoluzione, Taiwan ha riunito 22 importanti aziende biotecnologiche e farmaceutiche a CPHI Milan 2026. Con il sostegno del Ministero degli Affari Economici di Taiwan (MOEA) e l'organizzazione dell'Industrial Technology Research Institute (ITRI), il Taiwan Pharma Pavilion mette in evidenza le capacità integrate della regione, combinando il proprio avanzato settore tecnologico con la produzione farmaceutica per offrire al mercato globale soluzioni resilienti.

Taiwan ha consolidato una solida base come partner affidabile nell'ecosistema farmaceutico internazionale. Grazie a investimenti continui nei processi produttivi e nello sviluppo di nuovi farmaci, oltre 170 produttori farmaceutici di Taiwan operano attualmente nel rispetto dei rigorosi standard PIC/S GMP. La regione esporta oltre il 90% dei propri principi attivi farmaceutici (API), mentre i prodotti farmaceutici finiti raggiungono regolarmente mercati altamente regolamentati, tra cui Giappone e Stati Uniti, a conferma della capacità di Taiwan di garantire una produzione di elevata qualità e scalabile.

«La filiera farmaceutica globale sta attraversando un riallineamento strategico», ha dichiarato la dott.ssa Maggie Lu, Vicepresidente di ITRI e Direttrice generale dei Biomedical Technology and Device Research Laboratories. «Le aziende farmaceutiche globali guardano ormai oltre la sola capacità produttiva. Certificazioni di qualità, resilienza della filiera, capacità avanzate di ricerca e sviluppo e flessibilità produttiva sono oggi criteri fondamentali nella selezione dei partner strategici. I punti di forza di Taiwan in questi ambiti stanno aiutando l'industria farmaceutica locale ad assumere un ruolo sempre più importante nella filiera farmaceutica globale».

Piuttosto che competere esclusivamente sui volumi, il Taiwan Pharma Pavilion mette in evidenza opportunità di collaborazione in tre aree principali:

La partecipazione di Taiwan a CPHI Milan va oltre l'area espositiva e coinvolge anche i vertici del settore. A testimonianza della crescente influenza della regione nel comparto farmaceutico, la dott.ssa Maggie Lu è stata invitata a tenere il discorso di apertura del prestigioso CPHI Leadership Summit. Questa piattaforma consente a Taiwan di confrontarsi direttamente con alti dirigenti di importanti aziende farmaceutiche globali quali Boehringer Ingelheim, FUJIFILM e Lonza, portando le proprie competenze integrate al centro del dialogo strategico di alto livello sul futuro dell'industria farmaceutica.

Dalla scoperta di farmaci basata sull'IA nelle fasi iniziali fino alla produzione su scala commerciale, l'approccio «Team Taiwan» riunisce le competenze dell'intera catena del valore farmaceutica del Paese. Attraverso l'espansione delle partnership nell'approvvigionamento di materie prime, nella produzione conto terzi, nel co-sviluppo e nelle licenze globali, Taiwan è pronta a svolgere un ruolo centrale nella prossima generazione dell'assistenza sanitaria a livello mondiale.

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