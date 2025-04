Tassi mutui prima casa 2025: cosa cambia e come adattarsi alle nuove condizioni

Milano, 22 Aprile 2025. Di recente la BCE ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25% per stimolare l'economia e soprattutto influenzare i mutui prima casa, in particolare quelli con tasso variabile.

Tasso interesse mutuo prima casa: le differenze tra fisso e variabile

Esiste un’opzione di prestito che vanta delle agevolazioni per tutelare i mutuatari durante l'acquisto dell’immobile che diventa la prima casa. Si chiama proprio mutuo prima casa e può avere un tasso fisso, variabile oppure soluzioni ibride.

I mutui tasso fisso prima casa hanno un tasso di interesse sempre uguale che non cambia nel corso del tempo. Invece, un prestito con tasso variabile ha un tasso d’interesse che varia in base a parametri come l’andamento del mercato finanziario, lo spread e l'indice Euribor, il quale riflette i tassi d'interesse applicati dalle banche, sia UE che non.

Tassi di interesse e BCE: come le decisioni della Banca Centrale Europea influenzano il mercato

Periodicamente, la BCE agisce sulla politica economica rivedendo i tassi di interesse che hanno conseguenze dirette sul costo del denaro, sull’inflazione, sulla propensione al risparmio, sugli investimenti. Di recente, il tasso d’interesse è stato corretto al ribasso portandolo a livelli che non si vedevano dal 2022, cioè al 2,5%.

Lo scopo della politica espansiva della BCE è stimolare la spesa e gli investimenti. Infatti, ci si aspettano immediate conseguenze sui mutui, in particolare quelli a tasso variabile che sono più sensibili all'Euribor, insieme a uno stimolo per far ripartire l'economia in ristagno.

Mutuo prima casa: come trovare quello giusto

Un ottimo consiglio quando si è alla ricerca del miglior mutuo prima casa è confrontare le diverse offerte tra di loro. Infatti, i finanziamenti non sono tutti uguali e hanno caratteristiche che spesso non sono subito evidenti a chi non se ne intende. Pertanto, un comparatore come Tassomutuo rappresenta un aiuto prezioso perché, ad esempio, esegue un confronto sulla base del TAEG, cioè quel valore che indica il costo complessivo del prestito. Inoltre, mette a disposizione un consulente ad hoc che orienta verso il mutuo prima casa con le caratteristiche migliori.

Acquisto prima casa: ora è il momento ideale

Dopo le recenti novità in materia di politica economica stabilite dall’UE, si passa da anni di mercato immobiliare in rialzo con prezzi esorbitanti a una situazione in miglioramento. Infatti, tutti gli analisti sono concordi nel definire questo periodo come ottimale per acquistare immobili.

Vale a dire che chi è alla ricerca della proprietà da chiamare finalmente “casa”, ha davanti a sé condizioni economiche favorevoli, ovvero un minore costo del denaro in mutuo.

