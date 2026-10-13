TCL presenta il 5G AI CPE X5 a Network X 2026, con un'ottimizzazione completa della banda larga domestica basata sull'AI agentica.

VIENNA, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- TCL, leader globale nell'elettronica di consumo, presenta a Network X 2026 il proprio dispositivo di punta 5G AI CPE X5. Progettato come CPE 5G completo basato su IA agentica, X5 offre interazione tramite linguaggio naturale, ottimizzazione della rete tramite IA, QoS sensibile alle applicazioni, diagnosi proattiva e ripristino automatico, oltre a una piattaforma estensibile di servizi di IA. Queste funzionalità contribuiscono a rendere la connettività domestica più affidabile e semplice da gestire, riducendo al tempo stesso il carico operativo e di manutenzione degli operatori.

X5 è progettato per abitazioni e piccole imprese che cercano un'esperienza di connettività a banda larga di fascia alta, dal lavoro da remoto e dal gaming alla connessione dei dispositivi per la casa intelligente. Recentemente ha ricevuto il riconoscimento IFA Innovation Award Honoree 2026.

Un agente IA che trasforma le intenzioni dell'utente in azioni

L'architettura agentica unificata di X5 consente al suo agente IA di interpretare le intenzioni dell'utente e coordinare rilevamento, processo decisionale, esecuzione e ripristino. Anziché modificare singolarmente le impostazioni, gli utenti possono indicare direttamente il risultato desiderato. Per le attività supportate, l'agente può coordinare controlli della rete, prioritizzazione del traffico, cambio di modalità e controllo dei dispositivi compatibili. Ad esempio, un utente può chiedere a X5 di ottimizzare la rete per una sessione di gioco e l'agente può regolare le impostazioni supportate in base alle condizioni della rete.

Motori IA specializzati per una connettività 5G e Wi-Fi adattiva

X5 applica motori IA specializzati lungo l'intero percorso della connettività, dalla ricezione 5G alla copertura Wi-Fi negli ambienti interni.

Per la connettività cellulare, l'IA analizza la qualità del segnale per contribuire a selezionare la configurazione delle antenne più adatta a migliorare la ricezione. La sua architettura 8Rx combina quattro antenne direzionali in banda C con un guadagno fino a 13 dBi e quattro antenne omnidirezionali in banda C, offrendo nei test di laboratorio una velocità di downlink fino al 51% superiore rispetto a un design 4Rx. Con il supporto di 3GPP Release 18, X5 offre una velocità teorica massima di downlink pari a 7,01 Gbps.

Per il Wi-Fi negli ambienti interni, la selezione del percorso del segnale assistita dall'IA, insieme al rilevamento della congestione e alla regolazione del canale, contribuisce a mantenere una connettività veloce e stabile.

Gestione proattiva della rete, dalla diagnosi al ripristino

X5 monitora Wi-Fi, LAN, connettività cellulare e funzionamento del sistema attraverso un processo a ciclo chiuso che rileva le condizioni operative, diagnostica i problemi supportati, esegue azioni di ripristino, verifica i risultati e registra gli esiti. Gli scenari di ripristino supportati comprendono determinate condizioni di congestione, anomalie dei moduli, sovraccarico delle risorse e variazioni anomale dei parametri.

I report sullo stato della rete offrono maggiore visibilità sia agli utenti sia ai team di assistenza. Dove l'integrazione è abilitata, i sistemi di gestione cloud e quelli degli operatori collegano la diagnostica locale a ulteriori strumenti di assistenza.

Gestione più intelligente di traffico, consumi e accessi

Il QoS locale basato sull'IA riconosce il traffico supportato relativo a gaming, streaming e videochiamate e assegna priorità ai flussi selezionati sensibili alla latenza quando più applicazioni condividono la stessa connessione.

La gestione adattiva dell'energia regola le modalità di consumo in base agli scenari di utilizzo e al traffico delle applicazioni. L'identificazione dei dispositivi aiuta gli utenti a individuare dispositivi sconosciuti, mentre l'analisi del traffico assistita dall'IA può rilevare determinati modelli di accesso anomali. Le funzioni di parental control e le impostazioni per l'accesso degli ospiti offrono ulteriori strumenti per la gestione della rete domestica.

Oltre la connettività: un nuovo hub IA per la vita connessa

TCL presenta per X5 una visione più ampia come hub IA per la vita connessa, che integra capacità di elaborazione direttamente sul dispositivo, un sistema operativo IA unificato e un Home Computing Center. L'architettura prevista punta a supportare la gestione locale di più agenti IA e l'esecuzione offline delle attività supportate, con particolare attenzione al controllo dell'utente sui propri dati personali.

Repository integrati di modelli e funzionalità, insieme a un ambiente di esecuzione unificato, sono pensati per supportare l'espansione delle funzionalità e l'implementazione da parte degli sviluppatori. Gli operatori potrebbero inoltre valutare agenti IA personalizzati e pacchetti di servizi dedicati, con alcune funzionalità estese a dispositivi NAS compatibili, telecamere IA e apparecchiature per reti mesh.

Oltre a X5, TCL presenta il TCL LINKHUB HH516 5G FWA CPE, certificato prplWare, CPE e router Wi-Fi 8, smartwatch per bambini e TCL Tbot, un dispositivo intelligente da tavolo progettato per ampliare l'esperienza offerta dagli smartwatch per bambini. Nell'ambito del proprio portafoglio di soluzioni per la connettività, TCL sta esplorando le tecnologie IA, Wi-Fi di nuova generazione, 5G e 5G-A per aiutare gli operatori a sviluppare servizi di connettività più adattivi e semplici da utilizzare.

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