TECNO X GEEKOM lancia MEGAMINI G1: il PC per gaming raffreddato ad acqua più piccolo del mondo

TAIPEI, 3 settembre 2024 /PRNewswire/ -- GEEKOM, leader mondiale nel settore dei mini PC di fascia alta, ha stretto una partnership con TECNO, un nome rinomato nel settore tecnologico, per presentare su KICKSTARTER l'innovativo MEGAMINI G1, il PC per gaming raffreddato ad acqua più piccolo al mondo. Questa collaborazione segna una pietra miliare significativa nell'evoluzione della tecnologia dei mini PC, unendo prestazioni eccezionali a un design industriale all'avanguardia, definendo nuovi standard.

Il MEGAMINI G1 vanta un telaio compatto con un volume di soli 5,74 litri, caratterizzato da un elegante rivestimento esterno in metallo, pannello laterale trasparente e un'affascinante illuminazione RGB. È dotato di un mini display per il monitoraggio in tempo reale del carico della CPU, della GPU e della temperatura dello chassis. Indubbiamente, il MEGAMINI G1 si distingue come un capolavoro di fantascienza nel regno dei PC da gioco.

Nonostante le dimensioni compatte, il MEGAMINI G1 va a integrare l'avanzato sistema di raffreddamento ad acqua di GEEKOM, che funziona silenziosamente a meno di 26 dB per una gestione ottimale della temperatura senza rumore.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 del MEGAMINI G1 è dotata di 8 GB di VRAM e 3072 core CUDA, per offrire esperienze di gioco coinvolgenti e accelerare le attività di intelligenza artificiale. Supporta la tecnologia DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling), che utilizza l'intelligenza artificiale per aumentare la frequenza dei fotogrammi e migliorare la qualità delle immagini in tempo reale, garantendo un gameplay fluido e immagini nitide. Ideale per il gaming AAA, l'editing video e la modellazione 3D, la RTX 4060 ottimizza le prestazioni e la fedeltà visiva.

MEGAMINI G1 è dotato del processore Intel i9-13900H con 14 core e una frequenza massima fino a 5,40 GHz, che garantisce una potenza di elaborazione eccezionale. È abbinato a 32 GB di memoria DDR5 a doppio canale e a un velocissimo SSD NVMe da 2 TB, per garantire un multitasking fluido e un rapido accesso ai dati per le applicazioni più esigenti. Che si tratti di gaming, editing video, creazione di contenuti o attività di elaborazione intensive, MEGAMINI G1 offre storage e prestazioni senza compromessi.

MEGAMINI G1 offre ampie opzioni di connettività, tra cui USB, Thunderbolt, OCuLink, HDMI 2.0, uno slot per schede SD 3.0 e una porta Ethernet 2.5G. Queste caratteristiche garantiscono connessioni periferiche senza interruzioni, trasferimenti di dati ad alta velocità e supporto per più display, migliorando sia l'espandibilità che la produttività.

Ogni MEGAMINI G1 viene sottoposto a rigorosi test per condizioni estreme e durata, garantendo elevati standard di affidabilità. GEEKOM offre una garanzia di tre anni e un servizio clienti dedicato, garantendo agli utenti tranquillità e un servizio senza problemi.

MEGAMINI G1, connubio di tecnologia e innovazione, è ora disponibile su KICKSTARTE R. Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale di GEEKOM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488257/GEEKOM.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tecno-x-geekom-lancia-megamini-g1-il-pc-per-gaming-raffreddato-ad-acqua-piu-piccolo-del-mondo-302230208.html