LESHAN, CINA – Media OutReach Newswire – 23 novembre 2026 – L'1 e il 2 novembre, undici giornalisti di testate internazionali provenienti da nove Paesi, tra cui Italia, Ungheria, Serbia, Bulgaria e Slovacchia, hanno visitato Leshan, nella provincia cinese del Sichuan. Durante la visita, durata due giorni, hanno incontrato il Comitato per la tutela e la gestione dei beni culturali del Grande Buddha di Leshan e approfondito le iniziative realizzate in città in diversi ambiti, il rapporto tra patrimonio storico e sviluppo urbano, la trasmissione della cultura, l'innovazione tecnologica e l'integrazione tra cultura e turismo.

Alla confluenza dei fiumi Min, Dadu e Qingyi sorge l'imponente statua di Maitreya scolpita nella roccia, alta 71 metri e risalente alla dinastia Tang. La sua maestosità è racchiusa nell'espressione «il Buddha è una montagna e la montagna è un Buddha», che continua a stupire il mondo. Il Grande Buddha è anche un esempio di tutela innovativa basata sulla tecnologia e capace di portare benefici concreti alla popolazione. Questa esperienza mostra alla comunità internazionale la «saggezza cinese» nella conservazione del patrimonio culturale.

Nel 1996 il Monte Emei e il Grande Buddha di Leshan sono stati iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, entrando così a far parte del patrimonio condiviso dell'umanità. Da trent'anni Leshan esplora nuove modalità per tutelare scientificamente il patrimonio grazie alla tecnologia.

All'Istituto di ricerca sulle grotte del Grande Buddha di Leshan, lo schermo del Centro di monitoraggio del patrimonio mostra in tempo reale i dati sulle condizioni della statua. Dal 2024 i ricercatori utilizzano droni per effettuare rilievi fotogrammetrici ravvicinati e creare un modello tridimensionale ad alta precisione del Buddha. L'intelligenza artificiale li aiuta inoltre a riconoscere le tipologie di degrado e a mapparne la distribuzione sulla superficie delle sculture.

Zsiros Mihály, giornalista ungherese, ha espresso il suo apprezzamento: «Le tecnologie digitali applicate alla tutela aprono nuove prospettive per lo studio delle grotte. Attendo con interesse i risultati delle prossime ricerche».

Fonte: Comitato per la tutela e la gestione dei beni culturali del Grande Buddha di Leshan

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it

Media Contact:

PR Contact Name: LING YUAN

Email: 10761563@qq.com

Phone Number: 86-028-85282091

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress