Telesca Traslochi, Potenza: “I vantaggi del trasloco all-inclusive”

Professionalità, esperienza e flessibilità, dal 1979 i capisaldi dell’azienda potentina per traslochi sicuri ed efficienti

Potenza,10/12/2024. Affrontare il trasloco di una casa o di un ufficio è un'impresa impegnativa, che richiede tempo, organizzazione e attenzione ai dettagli. Senza la giusta pianificazione e l'aiuto di professionisti del settore, il trasloco può trasformarsi in un'esperienza veramente stressante e faticosa, il fai-da-te, infatti, porta spesso a danni, ritardi e frustrazioni. Affidarsi ad un'azienda di traslochi strutturata significa optare per un servizio completo, efficiente e sicuro, progettato per semplificare al massimo il processo di trasloco, risparmiando tempo, denaro ed energie.

Sin dal 1979 Telesca Traslochi, azienda con sede a Potenza, grazie alla sua lunga esperienza nel settore traslochi, ha studiato ed implementato per la propria clientela un insieme di servizi integrati per la gestione ottimale di traslochi di abitazioni ed uffici, proponendo una gamma completa di servizi per soddisfare le esigenze di clienti privati, aziende, attività commerciali ed enti, incluso anche il noleggio di piattaforme elevatrici. Attualmente l’azienda, oltre la regione Basilicata, estende il suo raggio di azione offrendo servizi professionali di trasporti e traslochi sia nazionali che internazionali.

“Il nostro team, costantemente aggiornato e con anni di esperienza nel settore dei traslochi, garantisce sicurezza, competenza e professionalità in ogni fase del processo, dal sopralluogo iniziale al rimontaggio finale dei mobili, gestendo con cura ed attenzione anche gli oggetti più delicati”, spiega Rocco Telesca, titolare della Telesca Traslochi. “Disponiamo di un parco veicolare diversificato, moderno ed efficiente, dotato di sistemi di protezione avanzati per garantire il trasporto sicuro dei beni e delle merci - sottolinea - tra i quali anche una scala elevatrice con piattaforma fino a 45 m di altezza, l’equivalente di ben 15 piani. I nostri veicoli sono regolarmente sottoposti a manutenzione e sono assicurati per proteggere merci, mobili e arredi da eventuali danni durante il trasporto”.

Telesca Traslochi è quotidianamente impegnata nel fornire un servizio di alta qualità, puntuale ed affidabile, mettendo sempre al primo posto la soddisfazione del cliente. Le procedure rigorose, unite all'esperienza del personale e a mezzi di ultima generazione, garantiscono traslochi sicuri, rapidi e senza imprevisti.

“La sicurezza dei beni che trasportiamo è la nostra priorità assoluta, per questo utilizziamo esclusivamente imballaggi professionali per evitare eventuali danni durante il trasporto”, aggiunge Telesca. “Oltre a questo, il nostro personale specializzato si occupa sia dello smontaggio che del rimontaggio dei mobili, garantendo un'installazione precisa e funzionale. Nel caso in cui gli arredi non si adattino perfettamente al nuovo spazio, offriamo il nostro servizio di falegnameria per eventuali modifiche a regola d’arte. Flessibilità: ci adattiamo alle esigenze specifiche di ogni cliente, offrendo soluzioni personalizzate che tengono conto delle dimensioni del trasloco, delle distanze da percorrere e delle esigenze individuali”.

Contatti: https://www.traslochitelesca.it/