Tessile e innovazione: Stampaprint accelera sulla personalizzazione e potenzia il polo produttivo

Mantova, 17 Aprile 2026. Il settore della stampa industriale attraversa una fase di profonda riconfigurazione. Fino a pochi anni fa la personalizzazione tessile restava confinata a dinamiche promozionali di basso profilo; oggi, invece, la "moda corporate" e il merchandising di alta gamma sono asset strategici per la brand identity delle imprese. In questo contesto di trasformazione tecnologica, l'italiana Stampaprint annuncia il potenziamento della propria capacità operativa, un piano mirato a ridefinire gli standard qualitativi della personalizzazione online.

L'investimento integra l'efficienza del modello web-to-print con una gestione avanzata della filiera tessile e intercetta un trend di mercato che vede le PMI europee orientate verso forniture "on-demand" ad alta resa tecnica. L'operazione introduce standard superiori per la lavorazione di magliette, felpe, polo e camicie: l'azienda punta sull'adozione di tecnologie di ultima generazione e su una visione rigorosa in termini di sostenibilità.

Standard tecnologici e tecniche di personalizzazione

Per assicurare una resa ottimale su ogni fibra, Stampaprint ha strutturato un flusso di lavoro che adotta soluzioni specifiche per ogni materiale. Il superamento delle metodologie tradizionali segna un punto di svolta per l'offerta dell'azienda.

L'innovazione del sistema DTF (Direct to Film): il fulcro della produzione risiede nella tecnologia Roland DG. Il sistema DTF supera i limiti della stampa transfer, ormai obsoleta, e assicura una riproduzione dei dettagli millimetrica e una resistenza ai lavaggi inedita per il settore. Loghi complessi e grafiche ricche di sfumature mantengono un'elasticità e una brillantezza cromatica che si fondono con le fibre dei tessuti. Soluzioni serigrafiche industriali: la gestione delle grandi tirature è incentrata su giostre a 6 teste. Questa configurazione sostiene commesse industriali con elevata velocità operativa e mantiene una coprenza del colore costante: un requisito essenziale per divise da lavoro e merchandising sottoposti a uso intensivo. Il comparto del ricamo ad alta densità: la linea dedicata al ricamo risponde alla domanda di prodotti di fascia "premium". L'impiego di telai multi-testa di precisione permette di nobilitare polo e felpe con loghi in rilievo e offre una personalizzazione materica capace di unire prestigio e durabilità.

L'evoluzione dell'offerta guarda già al prossimo futuro: è infatti in progetto l'introduzione a breve della stampa sublimatica con calandra per trasferimento. Questa tecnologia aprirà nuove possibilità sui tessuti sintetici e nel settore sportivo, ambiti in cui la fusione del colore nelle fibre assicura traspirabilità e impatto visivo.

Sostenibilità e responsabilità etica: la certificazione OEKO-TEX®

In un mercato sensibile all'impatto ambientale, Stampaprint lega la propria crescita a standard etici misurabili. L'adozione di tecnologie all'avanguardia e inchiostri di qualità si traduce in una drastica riduzione degli sprechi energetici e degli scarti, fattore che ottimizza ogni passaggio del ciclo produttivo.

La filiera si poggia esclusivamente su materiali certificati, dagli inchiostri ai supporti DTF, fino ai tessuti. Un pilastro di questa strategia è l'impiego di capi conformi allo standard OEKO-TEX®, il sistema internazionale indipendente che garantisce l'assenza di sostanze nocive lungo tutta la catena tessile. L'attenzione verso le nuove sensibilità dei consumatori trova conferma anche nell'inserimento in catalogo di alcuni capi vegan, prodotti nel rispetto dei protocolli animal-free.

Chi è stampaprint: i plus di un leader di mercato

Stampaprint si conferma player di riferimento del web-to-print in Europa attraverso un modello di business che coniuga affidabilità e competitività:

Supporto tecnico e controllo qualità: ogni ordine è sottoposto a una verifica tecnica professionale. Gli esperti interni analizzano i file grafici per assicurarne la conformità con i requisiti dei macchinari; questa procedura previene errori e garantisce il miglior risultato estetico. Affidabilità e garanzie: la formula "soddisfatti o ristampati" tutela ogni acquisto e offre alle aziende la sicurezza necessaria anche su commesse di grandi volumi, indipendentemente dalla complessità della lavorazione. Consulenza dedicata: ogni cliente business si interfaccia con un account manager dedicato, professionista in grado di orientare l'impresa verso la tecnica di stampa più adatta, dal DTF al ricamo. Velocità operativa: flussi ottimizzati gestiscono l'urgenza con consegne in 24/48 ore, un vantaggio fondamentale per la fornitura di eventi, fiere e lanci di prodotto. Gamma completa: oltre all'abbigliamento, l'offerta spazia dal packaging all'editoria, dai grandi formati ai sistemi espositivi. Questa ampiezza di catalogo consolida Stampaprint come partner unico e garante della qualità per l'intera comunicazione visiva coordinata.

Contatti:

Stampaprint srl

Sito web: https://www.stampaprint.net/it/

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Stampaprint srl