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THE 50 BEST RESTAURANTS SVELA LA CLASSIFICA 51-100 DEL 2026

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21 ottobre 2026 | 11.01
LETTURA: 2 minuti

LONDRA, 21 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Restaurants 2026, sponsorizzata da S.Pellegrino & Acqua Panna, svela oggi la classifica dal No.51 al No.100, in vista della cerimonia di premiazione di quest'anno, che si terrà a Lima, in Perù, il 4 novembre. La lista estesa 51-100 riunisce i ristoranti provenienti da sei continenti ed è stilata sulla base dei voti di oltre 1.100 esperti del settore della ristorazione, tra cui chef, giornalisti enogastronomici e specialisti della scena gastronomica.

L'Europa è la regione più rappresentata, con 20 ristoranti in classifica tra cui The Jane (No.63), ad Anversa, e  Eliane (No.86), a Bruxelles. Berlino è rappresentata da tre ristoranti: Nobelhart & Schmutzig (No.76), Coda (No.82) e Tim Raue (No.85). Parigi conta invece tre ristoranti: Arpège (No.67), Septime (No.81) e Le Doyenné (No.84) a Saint-Vrain. La Spagna è rappresentata da Cocina Hermanos Torres (No.69) a Barcellona; Txispa (No.80) ad Atxondo e Aponiente (No.100) a El Puerto de Santa María.

L'Asia accoglie cinque nuove entrate: Ling Long (No.53) a Shanghai; Seroja (No.64) a Singapore; Eatanic Garden (No.72) a Seul; Baan Tepa (No.90) a Bangkok e Lamdre (No.92) a Pechino. Il Medio Oriente conta due nuove entrate, con FZN (No.88) a Dubai e Khufu's (No.97) a Giza.

Il Nord America conta cinque ristoranti in Messico: Alcalde (No.55) a Guadalajara; Huniik (No.79) a Mérida; Arca (No.87) a Tulum; Rosetta (No.96) a Città del Messico e Fauna (No.99) nella Valle de Guadalupe che rientra nella classifica. Gli Stati Uniti sono rappresentati da SingleThread (No.93) a Healdsburg.

Il Sud America conta una nuova entrata, con Nelita (No.54) a San Paolo a cui si aggiungono altri ristoranti situati a San Paolo e Cusco. Anche il Sudafrica è rappresentato nella classifica estesa con Fyn (No.65) e Salsify at the Roundhouse (No.71).

Per consultare la classifica completa 51-100, clicca qui.

Rikki Tidball, Direttrice generale degli eventi di The 50, commenta: "La classifica estesa di quest'anno riflette la varietà e l'eccellenza della gastronomia mondiale. Rappresenta un'opportunità per celebrare l'eccellenza che abbiamo visto quest'anno e, allo stesso tempo, guardare al futuro, verso un livello di innovazione sempre maggiore e una nuova generazione di chef pronta a portare in tavola nuove idee".

La cerimonia di premiazione di The 50 Best Restaurants 2026 sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di The 50, disponibile qui, a partire dalle 20:00, ora di Lima.

Centro media:

https://mediacentre.The50.com/

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