THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS SVELA LA CLASSIFICA 51-100 DEL 2025

LONDRA, 5 giugno 2025 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2025, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, svela la classifica dei ristoranti dal No.51-No.100 in vista della cerimonia del 19 giugno a Torino. La lista con ristoranti da sei i continenti è stata stilata grazie ai voti di 1,120 esperti nel settore della ristorazione: chef, critici e gastronomi da tutto il mondo.

Europa protagonista con 20 ristoranti, con diversi nuovi arrivi in classifica: il Koan (No.91) a Copenaghen, il Cocina Hermanos Torres (No.78) a Barcellona, il Txispa (No.85) ad Atxondo, e il ristorante Al Gatto Verde (No.92) a Modena. Per la Germania: il Restaurant Tim Raue (No.58), lo Nobelhart & Schmutzig (No.59) e il Tantris (No.73). Per la Spagna: il Quique Dacosta (No.65), l'Aponiente (No.84) e il Mugaritz (No.87).

L'Asia si assicura due nuove entrate da Macao e Shanghai, che si aggiungono ai ristoranti di Tokyo, Seoul, Mumbai e Singapore. Cape Town conquista tre nuovi posizioni, con il Salsify at the Roundhouse che debutta al No.88.

Tre nuovi ingressi dal Nord America: l'Arca (No.67) a Tulum, l'Huniik (No.89) a Mérida e il César (No.98) a New York. L'Atelier Crenn a San Francisco rientra nella lista (No.96) e Le Bernardin di New York si piazza al No.90.

Una sola new entry in Sud America: il Tuju a San Paolo (No.70), affiancato da ristoranti di Rio de Janeiro, Bogotá, Quito e Cusco. Al No.66 il Saint Peter di Sydney, e per la prima volta, la Nuova Zelanda entra in classifica con l'Amisfield Restaurant, a Queenstown (No.99).

William Drew, Direttore dei contenuti di The World's 50 Best Restaurants, afferma: "La lista estesa di quest'anno mette in evidenza la ricchezza e la varietà del panorama enogastronomico globale. Congratulazioni a tutti i ristoranti presenti. Non vediamo l'ora di festeggiare insieme, alla cerimonia di premiazione."

The World's 50 Best Restaurants 2025 sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube 50 Best qui alle 20.00 (orario di Torino) il 19 giugno.

