Tineco lancia il suo primo servizio Trade-up online in Italia

Dall’11 novembre, sul sito ufficiale di Tineco, sarà possibile fare richiesta di un codice del valore di 50 euro da utilizzare per l’acquisto di un nuovo dispositivo

Milano, 11 novembre 2024 – Tineco, leader mondiale nelle soluzioni di pulizia intelligente, è orgogliosa di annunciare il lancio del suo primo e innovativo programma Trade-up in Italia, disponibile a partire dall'11 novembre 2024. Questa iniziativa permette ai consumatori di migliorare i propri dispositivi di pulizia passando ai nuovi prodotti Tineco senza la necessità di restituire quelli già in uso.

Il programma Trade-up di Tineco è aperto a tutti, indipendentemente dal brand o dalla tipologia di dispositivo di pulizia. Partecipare è semplice: i consumatori devono caricare una prova d’acquisto del proprio dispositivo sul portale dedicato, accessibile tramite il sito ufficiale di Tineco. I documenti accettati includono fatture, ricevute, screenshot di pagamenti o foto del dispositivo stesso.

Una volta inviata e approvata la richiesta, i partecipanti riceveranno un codice del valore di 50 euro, utilizzabile esclusivamente nello store online Tineco, senza limiti di scadenza.

I prodotti che possono essere scelti sono: PURE ONE STATION 5, PURE ONE A50S, PURE ONE STATION Pet, FLOOR ONE STRETCH S6, FLOOR ONE SWITCH S7.

Come partecipare al programma

1. Compilare e inviare il modulo di partecipazione disponibile sul portale ufficiale Tineco.

2. Attendere la verifica da parte del team Tineco, che richiederà da 1 a 3 giorni lavorativi.

3. Ricevere il codice unico di 50 EUR via email una volta approvata la richiesta.

4. Utilizzare il codice nel negozio ufficiale Tineco per godere di sconti eccezionali.

Tineco consiglia agli utenti di aderire al programma prima del Black Friday per combinare il codice di 50 EUR con le speciali offerte della giornata previste nello store online ufficiale Tineco, rendendo l'aggiornamento del proprio dispositivo ancora più conveniente.

Attraverso il programma Trade-Up, Tineco conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni di pulizia innovative e all’avanguardia, progettate per migliorare l’efficienza e il comfort delle case di tutto il mondo.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

