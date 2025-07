Tineco prolunga le offerte Prime Day: sconti esclusivi fino al 20 luglio

Milano, 15 luglio 2025– Tineco , brand leader nel settore delle lavapavimenti e degli aspirapolvere smart, annuncia la proroga delle offerte Prime Day fino al 20 luglio. Un’occasione imperdibile per celebrare l’estate con sconti esclusivi su una selezione di prodotti intelligenti, approfittando di uno dei momenti più caldi dell’anno per lo shopping.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra – Raggiunge ogni angolo nascosto

La testina HyperStretch si estende completamente sotto letti e cassettiere, mentre il sistema a tre camere per l’acqua sporca mantiene l’aspirazione costante anche con il dispositivo completamente inclinato. L’aspirazione e il lavaggio avvengono in un solo passaggio: peli, briciole o liquidi spariscono in un attimo. Seleziona tra le modalità Auto, Max o Suction e lasciati guidare dai LED per risultati perfetti.

Tra le innovazioni più rilevanti spicca il sistema di autopulizia MHCBS, che mantiene il rullo costantemente pulito, assicurando pavimenti sempre impeccabili, senza segni né residui. Inoltre, la temperatura di autolavaggio e autoasciugatura è stata incrementata dai precedenti 70°C agli attuali 85°C, offrendo una pulizia ancora più profonda in soli 2 minuti e un’asciugatura rapida in appena 5 minuti. Questo non solo accelera il processo, ma previene anche la formazione di cattivi odori e la proliferazione batterica.

TINECO FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 419€ (prezzo di partenza: 699€).

FLOOR ONE STRETCH S6: per raggiungere ogni angolo sotto i mobili

FLOOR ONE STRETCH S6 è la lavapavimenti e aspirapolvere del brand con una peculiarità unica: è in grado di piegarsi a 180° gradi, in modo da raggiungere qualsiasi superficie, sia che si tratti di pulire sotto ad un mobile, che in un angolo recondito della casa.

Dotato delle più recenti tecnologie all’avanguardia, tra cui il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto (pouch cells), Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ha una considerevole e migliorata autonomia di 40 minuti.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ha un design rinnovato: il serbatoio dell'acqua pulita è posizionato sopra la spazzola, e ha un'altezza di soli 13 cm quando è completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell'acqua sporca a tre camere di Tineco distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, isolando lo sporco per proteggere il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia anche in posizione orizzontale.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 349€. (prezzo di partenza: 599€)

FLOOR ONE S9 Artist - Una serie smart e di design

FLOOR ONE S9 Artist offre una pulizia senza limiti grazie al suo design senza fili, che garantisce totale libertà di movimento e facilita l’uso senza ingombri. Il design ultra sottile, con il serbatoio dell'acqua pulita riposizionato sopra la testa della spazzola, riduce il peso e migliora la manovrabilità.

Le ruote intelligenti dispongono della tecnologia SmoothDrive, sono omnidirezionali e offrono un controllo fluido a 360°, garantendo una manovrabilità senza sforzo, anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Il dinamico display a LED fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della pulizia e sulle prestazioni del dispositivo, permettendo un controllo costante dell'attività.

TINECO FLOOR ONE S9 Artist Series è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 599€ (Prezzo di partenza: 899€).

PURE ONE STATION 5 Plus – Polvere catturata e nessun fastidio!

Questa aspirapolvere intelligente senza fili non ha bisogno di essere svuotato dopo ogni pulizia, poiché può trattenere la polvere fino a 45 giorni grazie al suo contenitore ecologico da 2,5 litri. Dopo ogni pulizia, l'apparecchio viene semplicemente riportato alla stazione, dove si pulisce e si ricarica automaticamente. Questo processo impedisce agli allergeni di entrare nell'aria.

Il sistema di autopulizia garantisce che l'apparecchio si pulisca accuratamente dopo ogni utilizzo, dalla spazzola al tubo, dal filtro al contenitore della polvere, senza bisogno di smontaggio manuale. In questo modo l'apparecchio rimane come nuovo ed è sempre pronto all’uso per qualsiasi esigenza di pulizia. Il sistema di filtraggio a 12 stadi, certificato SGS, cattura il 99,99% delle particelle di polvere fino a una dimensione di 0,3 μm (micrometri). L'apparecchio offre quindi una soluzione altamente affidabile per un'aria interna più sana.

Tineco PURE ONE STATION 5 Plus è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 359€ (Prezzo di partenza: 459€)

CARPET ONE Cruiser: La rivoluzione nella pulizia dei tappeti

Progettato per rendere la pulizia profonda dei tappeti più facile ed efficiente che mai, CARPET ONE Cruiser di Tineco è dotato di funzionalità intelligenti, prestazioni impressionanti e un design innovativo. Un tempo considerata un'attività laboriosa e lunga, questa soluzione innovativa offre agli utenti la comodità di mantenere puliti i tappeti senza sforzo, rendendola una parte semplice della loro routine di pulizia.

La forte aspirazione fino a 130 W garantisce una pulizia profonda dei tappeti e un'efficace estrazione dei residui d'acqua. Sensore intelligente iLoop: Per una pulizia accurata e un'autonomia prolungata, i sensori intelligenti iLoop regolano automaticamente il flusso d'acqua e la potenza di aspirazione in base al livello di sporco e detriti rilevati.

Tineco CARPET ONE Cruiser è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 559€ (Prezzo di partenza: 699€)

Con il codice TINPRIME25, è possibile ottenere un ulteriore 6% di sconto su questi 5 prodotti.

