Tongliang, "città del dragone cinese", danza attraverso il tempo e il globo

CHONGQING, Cina, Sept. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nella prima metà di quest'anno, Tongliang ha realizzato un fatturato turistico complessivo di 7,46 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 14,1%, come dichiarato in conferenza stampa dall’Ufficio informazioni del governo municipale di Chongqing e dalla Contea di Tongliang il 13 settembre.

Negli ultimi anni, il distretto si è guadagnato una crescente notorietà in quanto "città del dragone", vivace e vivibile, non solo potenziando il coinvolgente spettacolo tradizionale dal nome "a caccia di sogni: il dragone di Tongliang", ma anche ospitando altri eventi come la gara di danza del drago e del leone cinese, il festival delle lanterne del drago e la gara di dragonboat, durante la Festa delle barche drago.

Inoltre, sono stati compiuti sforzi per creare un quartiere dedicato al dragone e una base di produzione di lanterne del drago, garantendo l'eredità di tale patrimonio culturale millenario sotto vari punti di vista. Ogni viaggio a Tongliang alla ricerca dei dragoni promette nuove e piacevoli sorprese.

A partire dagli anni '80, infatti, la danza del drago di Tongliang ha ottenuto numerosi riconoscimenti in importanti eventi nazionali e internazionali, partecipando quattro volte ai festeggiamenti della Giornata nazionale cinese a Pechino e intraprendendo scambi culturali con oltre 30 Paesi e regioni, fra cui Stati Uniti, Francia, Australia, Corea del Sud e Giappone. Con la sua cerchia in continua espansione di sostenitori delle arti del drago, la città è diventata una rappresentante illustre di quest'antica tradizione.

Ma le sorprese non finiscono qui: l'antica città di Anju, nel distretto di Tongliang, risale a ben 1.500 anni fa ed è un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Non solo vi si può ammirare uno splendido complesso architettonico costituito da nove palazzi e diciotto templi, ma anche l'esibizione spettacolare del dragone fra acqua e nuvole, in cui gocce d'acqua si fondono con una nebbia eterea creando un'atmosfera incredibilmente suggestiva.

L'intera regione di Tongliang è una destinazione pittoresca che può essere apprezzata in tutte le stagioni. Il distretto invita caldamente i visitatori di tutto il mondo a visitare la "città del drago", in cui potranno esplorare la parte antica, assistere alle affascinanti danze del drago e ammirare le magnifiche lanterne tradizionali. Benvenuto a Tongliang! Qui potrai vivere esperienze coinvolgenti e scoprire la cultura storica e le usanze popolari uniche di questo luogo.

Fonte: Ufficio informazioni del governo municipale di Chongqing