Totem Connected, presentato il nuovo progetto digitale per la comunicazione integrata

Gestito da remoto tramite piattaforma interna e app dedicata, il sistema consente rapido controllo in tutte le postazioni sul territorio nazionale contemporaneamente

Roma, 19 maggio 2025 - Un progetto digitale dislocato su tutto il territorio nazionale da gestire contemporaneamente da remoto, tramite piattaforma e app dedicata: è Totem Connected, la nuova formula di comunicazione integrata presentata nei giorni scorsi dalla centrale media indipendente BSG nelle due manifestazioni internazionali di Tuttofood a Milano e Padel Best Village a Monte-Carlo con Dario Marcolin, talent Dazn e partner dell’agenzia per gli eventi sportivi. Orientato a consolidare solide strategie di mercato e soluzioni innovative di marketing, il sistema si avvale di un servizio avanzato di video wall e display wall su cui è possibile caricare contenuti con un rapido controllo, aggiornandoli e monitorandoli in tempo reale.

“Per questo progetto abbiamo impegnato risorse con specifiche competenze tecniche che insieme al team di media planner e marketing hanno sviluppano un servizio personalizzabile che permette di cucire ad hoc il risultato su singole necessità, realizzando campagne in timing e flight precisi per garantire la massima efficacia in termini di visualizzazioni e di impatto – ha spiegato Roberta Ceccarelli CEO di BSG. I LED wall vengono gestiti da un ufficio tecnico dedicato, garantendo l’utilizzo ideale degli spazi e ottimizzando l’impatto delle campagne in relazione alla sinergia di partnership”. La rete di totem digitali con schermi LCD è realizzata su ruote per agevolarne la manovrabilità e gli spostamenti. La vasta flotta rappresenta un mezzo di comunicazione efficace, ottimale per le strutture che vogliono raggiungere un pubblico mirato in contesti strategici. “Abbiamo avuto un buon riscontro dai marketing manager con cui collaboriamo stabilmente, incontrando anche le necessità dei professionisti con cui ci siamo confrontati agli appuntamenti di Milano e Monte-Carlo - ha commentato Ceccarelli. Conosciamo bene le esigenze di chi deve sviluppare piani di marketing e comunicazione: sempre più si cerca di massimizzare la visibilità e creare un’esperienza immersiva, così grazie alla ricerca e allo sviluppo del progetto digitale è nato Totem Connected e BSG da agenzia è diventa anche concessionaria”.

La pianificazione e programmazione dei contenuti può essere plasmata sulle esigenze del master brand e dei relativi partner per instaurare sinergie di business attraverso il servizio a struttura piramidale, creando opportunità di partnership e favorendo un'economia della condivisione. Massimizzando l'efficacia del messaggio e in modalità creativa, con un servizio avanzato di videowall e display wall, ideale per aree commerciali, eventi, conferenze, fiere, spazi espositivi e impianti sportivi. “Grazie alla tecnologia sviluppata per Totem Connected è possibile proiettare un’unica immagine o video su più schermi collegati tra loro per creare una composizione visiva di grande impatto e ad alta risoluzione – conclude Ceccarelli. Il sistema utilizza la tecnica dello spanning che consente di suddividere il contenuto in più sezioni e distribuirlo su schermi multipli, garantendo una perfetta sincronizzazione e un’immagine complessiva unificata”.

Per maggiori informazioni

www.bsgsrl@it

info@bsgsrl.it

