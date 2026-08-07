Tribesigns amplia la collaborazione con i principali rivenditori di articoli per la casa statunitensi al Las Vegas Market 2026

NEW YORK, 7 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un produttore e rivenditore di mobili famoso a livello globale, ha ampliato il suo impegno con i principali rivenditori di articoli per la casa statunitensi al Las Vegas Market 2026, in quanto i dirigenti rappresentanti dei principali partner di vendita al dettaglio hanno visitato lo stand dell'azienda per scoprire le collezioni di mobili più recenti.

Tra gli altri abbiamo ricevuto la visita del CEO di Wayfair Niraj Shah con il suo team, di Amazon Justin, e del team di The Home Depot Furniture guidato da Christa Endler, Online Merchant Digital Decor. Le loro visite hanno sottolineato le crescenti relazioni di Tribesigns con i principali rivenditori di articoli per la casa statunitensi e ci hanno dato l'opportunità di avere uno scambio di idee sulle prospettive nell'innovazione dei prodotti, sull'evoluzione delle preferenze dei consumatori e sulla collaborazione futura.

In fiera, Tribesigns ha presentato collezioni di arredamento che vanno dai soggiorni, alle sale da pranzo agli spazi contenitivi , evidenziando il suo approccio alla creazione di mobili funzionali e versatili progettati per la vita moderna.

Las Vegas Market è un importante evento commerciale dedicato all'arredamento e alla casa a Las Vegas, Nevada, che riunisce rivenditori, buyer, designer, distributori e marchi per scoprire nuovi prodotti, scambiare informazioni sul settore ed esplorare opportunità di business.

Ispirata dalla sua filosofia "Designed for Life" (Progettato per la vita), Tribesigns sviluppa mobili funzionali in una vasta gamma di categorie. Negli ultimi 15 anni, il marchio ha costruito un portafoglio clienti diversificato che ora raggiunge più di 30 milioni di famiglie in tutto il mondo, attraverso partner di vendita al dettaglio nei mercati globali.

"Apprezziamo sinceramente la fiducia e il continuo sostegno dei nostri partner strategici", ha dichiarato Peter Wang, CEO di Tribesigns. "Las Vegas Market ci ha dato un'altra preziosa opportunità di incontrare i team di Wayfair, Amazon e The Home Depot, scambiare idee e capire meglio come continuano ad evolvere le esigenze dei consumatori. Queste conversazioni aiutano a definire la nostra strategia di prodotto e non vediamo l'ora di incrementare queste relazioni per offrire mobili progettati con cura a più clienti in tutto il mercato statunitense".

Informazioni su Tribesign

Tribesigns è uno dei principali designer e produttori di mobili a livello mondiale. Con lo slogan "Designed For Life" (Progettato per la vita), la sua filosofia abbraccia la diversità degli stili di vita personali e l'importanza di fare scelte consapevoli dal punto di vista ambientale.

Per ulteriori informazioni su Tribesigns, vi invitiamo a visitare Tribesigns.com, scoprire le opportunità B2B di Tribesigns o seguire il marchio su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok.

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