TRIBIT ottiene la certificazione Climate Pledge Friendly, con una tempistica perfetta per la Giornata mondiale dell'ambiente

NEWARK, California, 5 giugno 2025 /PRNewswire/ -- TRIBIT, un marchio globale che punta a rendere accessibile a tutti l'audio di qualità elevata, è orgoglioso di annunciare l'ottenimento della certificazione Climate Pledge Friendly su Amazon, un prestigioso riconoscimento che conferma l'impegno dell'azienda verso le pratiche sostenibili:

"Da sempre la nostra missione è offrire un audio incredibile nel rispetto del pianeta", ha dichiarato Sam Liu, vicepresidente di TRIBIT. "L'ottenimento del badge Climate Pledge Friendly convalida il nostro instancabile impegno per rendere la sostenibilità una parte integrante del nostro modo di operare e innovare".

Certificata per un futuro più verde:

La linea principale di prodotti targati TRIBIT, tra cui i popolari altoparlanti XSound Go, XSound Plus 2, StormBox 2, StormBox Blast, StormBox Blast 2, StormBox Micro 2 e StormBox Lava, è ora certificata dal Global Recycled Standard (GRS). Ciò garantisce la realizzazione dei prodotti con materiali riciclati provenienti da fonti responsabili, con sostanze chimiche più sicure e una forte attenzione al benessere dei dipendenti.

Materiali riciclati: a seconda del modello, è riciclabile il 35-55% dei materiali utilizzati, tra cui le plastiche ABS, TPU e PC.

Imballaggi ecocompatibili: tutti gli imballaggi esterni e le confezioni in cartone per la spedizione sono realizzati con materiali cartacei sostenibili e riciclabili al 100%.

Chimica sicura: i prodotti soddisfano o superano rigorosi standard di sicurezza ambientale, tra cui CA65, ROHS e REACH.

Batterie certificate: tutte le batterie sono conformi alle direttive (UE) 2023/1542 e ROHS.

Al primo posto le persone e il pianeta:

TRIBIT non si limita alla conformità e promuove un ambiente di lavoro responsabile, in cui i dipendenti beneficiano di previdenza sociale, fondi per l'alloggio e attività legate al benessere, come seminari sulla salute ed eventi di team building a cadenza regolare.

Le abitudini ecologiche vengono incoraggiate attraverso le "Green Commuting Challenge" a livello aziendale, rafforzando il ruolo di TRIBIT nella promozione di scelte eco-consapevoli tra i propri collaboratori.

Logistica sostenibile:

TRIBIT riduce la propria impronta di carbonio dando priorità al trasporto marittimo e alle spedizioni consolidate rispetto al trasporto aereo, riservando quest'ultimo alle sole consegne urgenti.

Informazioni su TRIBIT:

TRIBIT è un marchio pionieristico che si impegna per fornire soluzioni audio innovative e di qualità elevata che migliorano le esperienze quotidiane. Concentrandosi su un suono di qualità superiore, un design elegante e un prezzo accessibile, TRIBIT continua a ridefinire i confini dell'audio portatile.

