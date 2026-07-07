Trony inaugura un nuovo punto vendita a Corciano (PG)

Milano, 7 luglio 2026 – Giovedì 9 luglio Trony inaugurerà un nuovo punto vendita a Corciano (PG):presso il nuovo negozio, a gestione diretta DML S.p.A., lavoreranno 28 addetti alla vendita coordinati dal direttore Ludovico Marinelli coadiuvato dal capo area Nicola Masciantonio.

Ubicato in Via Filippo Turati 46, sarà facilmente raggiungibile anche dal centro di Perugia, raggiungendo il raccordo autostradale “6 Bettole”, per poi proseguire in direzione Firenze e imboccando l’uscita “Olmo”. Con 1.500 mq di superficie, 3 casse e un parcheggio da 150 posti auto, il nuovo Trony di Corciano conterà su 10.000 referenze e un bacino d’utenza stimato di 100.000 potenziali clienti.

Prosegue così il progetto di sviluppo di DML S.p.A. , socio G.R.E. che con questa nuova apertura raggiunge un numero complessivo di 36 punti vendita. I punti vendita Trony in Italia salgono così a 183.

Il punto vendita di Corciano, con pianta rettangolare, presenta come primo reparto all’ingresso quello del piccolo elettrodomestico che integra un’offerta completa di prodotti: dall’audio video, alla telefonia, all’informatica, al gaming ed accessori, alla mobilità elettrica, clima, piccoli e grandi elettrodomestici compresi quelli da incasso. Tra i vari servizi, offreconsegna a domicilio, servizio installazione elettrodomestici, finanziamenti, estensioni di garanzia, consulenza e preventivi. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela di Corciano, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la provincia.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

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