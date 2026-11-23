Con 600 mq e 3 addetti alla vendita è ubicato in Viale Lucania, 3

Milano, 23 novembre 2026 – Martedì 24 novembre Trony inaugurerà un nuovo punto vendita Mini Trony a Milano:presso il nuovo negozio, affiliato Eurocom DLE S.p.A., lavoreranno 3 addetti alla vendita coordinati dal direttore Marco Fazzini.

Ubicato in Viale Lucania 3, sarà facilmente raggiungibile grazie alla posizione centrale e alla vicina fermata “Corvetto” della metropolitana MM3. Con 600mq di superficie e 1 cassa, il nuovo Mini Trony di Milano conterà su 5.000 referenze e un bacino d’utenza stimato in decine di migliaia di potenziali clienti nel raggio di 5Km.

Prosegue così il progetto di sviluppo di Eurocom DLE S.p.A. , socio G.R.E. che con questa nuova apertura raggiunge un numero complessivo di 16 punti vendita. I punti vendita Trony in Italia salgono così a 185.

Il punto vendita di Milano, dislocato su due livelli, presenta come primi reparti all’ingresso quelli dedicati alla telefonia, all’audio e agli elettrodomestici del “bruno”, con una ricca offerta di prodotti che si estende anche all’informatica, al gaming ed accessori, alla mobilità elettrica, clima, piccoli e grandi elettrodomestici compresi quelli da incasso. Tra i vari servizi, offreconsegna domicilio, installazione, smaltimento usato, installazione climatizzatori e tanto altro. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del nuovo format Trony.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela di Milano, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutto il quartiere Corvetto.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

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