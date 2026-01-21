circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Truist rende noti i risultati del quarto trimestre 2025

21 gennaio 2026 | 17.13
LETTURA: 1 minuti

CHARLOTTE, N.C., 21 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Oggi Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha reso noti i suoi risultati del quarto trimestre 2025. Alle ore 8:00 ET di oggi, gli investitori possono accedere in tempo reale alla conferenza sugli utili del quarto trimestre 2025 tramite webcast o chiamata come segue:

app.webinar.net/9aJQk1yk8gm

La pubblicazione dei risultati finanziari, la presentazione per gli investitori, compreso un allegato che riconcilia le informazioni non GAAP, e la Sintesi della performance trimestrale del quarto trimestre 2025 di Truist, che contiene prospetti finanziari dettagliati, sono disponibili sul sito web delle Relazioni con gli investitori di Truist all'indirizzo https://ir.truist.com/earnings. La conferenza sarà disponibile per la riproduzione sul sito web per 30 giorni.

Informazioni su Truist

Truist Financial Corporation è una società di servizi finanziari orientata agli obiettivi, impegnata a ispirare e costruire vite e comunità migliori. Con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, Truist detiene una quota di mercato leader in molti dei mercati in forte crescita degli Stati Uniti e offre un'ampia gamma di prodotti e servizi attraverso attività all'ingrosso e al consumo, tra cui servizi bancari per consumatori e piccole imprese, servizi bancari commerciali e aziendali, servizi bancari di investimento e mercati dei capitali, gestione patrimoniale, pagamenti e attività di prestito specializzate. Truist è una delle prime 10 banche commerciali, con un patrimonio totale di 548 miliardi di dollari al 31 dicembre 2025. Truist Bank, membro FDIC. Equal Housing Lender. Scopri di più su Truist.com.

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Economia_E_Finanza ICT Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza