circle x black
Cerca nel sito
 

Violenza sulle donne, ecco testo base Bongiorno: non c'è consenso e arriva 'freezing', pene più alte

La Commissione Giustizia del Senato ha adottato il testo base proposto nella nuova versione dalla relatrice. Reclusione fino a tredici anni

Giulia Bongiorno (Fotogramma/Ipa)
Giulia Bongiorno (Fotogramma/Ipa)
27 gennaio 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Commissione Giustizia del Senato ha adottato oggi il testo base sul reato di violenza sessuale proposto nella nuova versione dalla relatrice Giulia Bongiorno. Si prevede, tra l'altro, un aumento delle pene da un minimo di 6 a un massimo di 13 anni per le varie fattispecie del reato.

Cosa cambia

Il provvedimento riscrive l'art.609-bis. Nel testo adottato in Commissione resta fuori la parola "consenso", mentre, rispetto alla versione presentata prima della riscrittura di oggi sono aumentate le pene previste per il reato in oggetto.

"Proposta di testo unificato presentata dal relatore per i disegni di legge nn. 90, 1715, approvato dalla Camera dei deputati, 1716, 1717 e 1743 . 'Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale'. Art. 1 - L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente: Art. 609-bis - (Violenza sessuale) "Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso (il cosiddetto freezing, ndr)".

"La pena è della reclusione da sette a tredici anni se il fatto è commesso mediante violenza e, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Violenza su donne Consenso Freezing Bongiorno
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza